Kim Tuyến khoe vẻ gợi cảm với áo lụa cổ yếm

Kim Tuyến cho biết cô thích mặc áo dài và xiêm y lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống vào các dịp lễ Tết. Mùa Trung thu này, cô chọn loạt thiết kế cách điệu từ áo yếm, váy đụp của phụ nữ Bắc bộ xưa.

Đường chiết eo ôm khít vòng hai kết hợp xẻ tà tạo nên sự cách điệu trẻ trung so với áo yếm truyền thống. Trong khi đó, chất liệu gấm gợi vẻ sang trọng.

Thiết kế cổ yếm giúp Kim Tuyến khoe được xương quai xanh cùng bờ vai quyến rũ.

Kim Tuyến phối áo yếm cách điệu với váy lụa dáng dài, tạo nên vẻ thướt tha, nữ tính.

Một thiết kế cổ yếm khác được Kim Tuyến yêu thích là áo dài cách điệu, may từ chất liệu có độ cứng vừa phải, nổi bật với các chi tiết thêu chỉ vàng.

Diễn viên "Chuyện tình đảo ngọc" hoàn thiện diện mạo bằng mấn đội đầu đồng điệu áo dài và khuyên tai ngọc trai to bản.

NSƯT cho biết cô duy trì chế độ ăn uống, tập luyện khoa học nhiều năm nay để giữ gìn vóc dáng ít mỡ thừa và tự tin diện trang phục gợi cảm.

Thiết kế chất liệu lụa, gấm, tơ với chi tiết cách điệu phần tà, tay áo hoặc xử lý layer xếp tầng ở ngực, vai giúp Kim Tuyến trở nên nổi bật trên phố.

Gam hồng fuchsia phối xanh ngọc mang đến nét tươi trẻ cho người mặc.

Người đẹp tạo điểm nhấn cho diện mạo bằng khuyên tai vải to bản đồng điệu với trang phục.

Kim Tuyến sinh năm 1987. Năm 2006, cô đoạt giải nhì cuộc thi "Phụ nữ thế kỷ 21". Vai Ngọc Yến trong phim Chuyện tình đảo ngọc từng giúp Kim Tuyến giành cúp "Nữ diễn viên chính xuất sắc" của giải Cánh Diều Vàng 2009. Ngoài ra, cô gây chú ý khi đóng các phim: Cỏ đuôi gà, Truy tìm dấu vết, Sắc đẹp và danh vọng, Vợ tôi là số 1, Bến vắng, Ranh giới mong manh, Tuổi thanh xuân, Mộng phù hoa... Cô được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2023.

Bộ hình được thực hiện với sự hỗ trợ của nhiếp ảnh Quỳnh Nguyễn; stylist Tân Đà Lạt; trang điểm Linh Võ.