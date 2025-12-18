Thư Kỳ tiết lộ mẹo dặm lại lớp nền không gây cakey

Vào mùa lạnh, da có xu hướng khô, khiến lớp nền dễ có hiện tượng bị mốc, vón cục (cakey). Khi gặp tình huống này, Thư Kỳ thường thoa một lớp kem mắt khá dày lên vùng da bị khô hoặc lộ nếp nhăn như bọng mắt và rãnh cười. Cô để yên trong vài phút cho kem có thời gian làm mềm da, sau đó dùng đầu ngón tay vỗ nhẹ. Khi da đã trở nên mềm mại và đủ ẩm, cô dùng khăn giấy ướt hoặc bông tẩy trang hơi ẩm lau nhẹ lớp kem dư đi rồi mới dặm lại lớp nền.

Thư Kỳ tiết lộ mẹo trang điểm trên mạng xã hội Xiaohongshu.

Mục đích của bước này không phải để tẩy bỏ lớp makeup cũ, mà đưa làn da trở về trạng thái đủ ẩm, đủ mềm để phấn có thể bám đều trở lại. Sau khi dặm, lớp nền trông mịn màng, mượt mà như vừa mới makeup xong, không còn dấu hiệu mốc hay vón cục.

Nhiều chuyên gia trang điểm cũng áp dụng cách này. Chuyên gia trang điểm Macro cho biết, trong trường hợp khẩn cấp, Vaseline hoàn toàn có thể thay thế kem mắt để cứu lớp nền bị khô. Anh sẽ dùng tăm bông lấy một lượng rất nhỏ vaseline, thoa mỏng lên vùng dưới mắt, rãnh cười hoặc cánh mũi... những nơi dễ bị khô và lộ nếp nhăn. Sau đó, dùng ngón tay massage nhẹ theo chuyển động tròn để làm mềm bề mặt da. Khi da đã "uống đủ nước", dùng bông tẩy trang thấm nước hoa hồng lau nhẹ lớp vaseline dư đi. Kết quả là làn da trở nên mềm, ẩm nhưng không hề nhờn rít. Lúc này, khi dặm lại che khuyết điểm hoặc nền, bạn sẽ thấy phấn bám đều hơn hẳn, không còn tình trạng đọng vào nếp nhăn.

Bằng cách tăng cường độ ẩm cho bề mặt da, lớp phấn dặm lại sẽ dễ bám da, trông tự nhiên hơn.

Dù là kem mắt hay Vaseline, cả hai đều tạo ra một lớp khóa ẩm tạm thời trên da. Khi lớp dưỡng này được thoa lên và giữ trong thời gian ngắn, bề mặt da sẽ được làm mềm nhanh chóng, lớp sừng khô cứng được "nới lỏng", cho phép độ ẩm thẩm thấu sâu hơn. Quá trình này khá giống với việc đắp mặt nạ ngủ hay dưỡng ẩm chuyên sâu, nhưng diễn ra trong thời gian ngắn. Khi bề mặt da đã mịn và đủ ẩm, lớp nền sẽ dễ bám đều hơn, không còn bị kẹt vào rãnh nhăn. Nhờ đó, lớp makeup trông tự nhiên, mịn màng và bền hơn suốt nhiều giờ.