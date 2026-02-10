Á hậu học giỏi gây chú ý

Tham gia Địa ngục độc thân mùa 5 nhưng Park Hee Sun - Á hậu Hàn Quốc 2024 không được bất cứ chàng trai nào để mắt. Từng nhận được nhiều lời mời hẹn hò nhưng Hee Sun chưa thực sự yêu ai say đắm. Cô đến Địa ngục độc thân để tìm kiếm tình yêu. Tuy nhiên, Hee Sun gây tiếc nuối ở tuần phát sóng đầu tiên. Cô hiện diện mờ nhạt, chỉ khoảng 15 phút lên sóng trong suốt 4 tập, xếp thứ 9/13 dàn cast.

Đến hết tập 4, Park Hee Sun là người chơi duy nhất dàn cast nữ chưa được đặt chân tới Đảo Thiên đường để hẹn hò riêng. Điều này đồng nghĩa với việc mọi thông tin cá nhân của cô chưa được tiết lộ.

Tuy nhiên, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra các thông tin về Park Hee Sun. Park Hee Sun sinh năm 2003, là người chơi nhỏ tuổi nhất trong dàn thí sinh nữ của show. Người đẹp đạt danh hiệu á hậu cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 2024.

Không chỉ xinh đẹp, cô còn được ngưỡng mộ bởi trình độ học vấn. Người đẹp đang theo học chuyên ngành Hệ thống Thông tin tại Đại học Carnegie Mellon - ngôi trường nổi tiếng từng đào tạo nhiều nhà khoa học đoạt giải Nobel.

Mới đây, thư thông báo trúng tuyển của Hee Sun cho chương trình trao đổi sinh viên tại 2 trường top đầu Hàn Quốc bất ngờ được tiết lộ. Trong thư, Hee Sun được trúng tuyển ở hai trường top đầu ở Hàn là Seoul National University (SNU) và Yonsei University. Đặc biệt, bảng điểm FULL A của Hee Sun tại trường ở Carnegie Mellon University ở Mỹ có điểm GPA tuyệt đối là 4.0/4.0.

Hee Sun thông thạo cả tiếng Anh, tiếng Trung vì từng đi du học từ khi còn nhỏ. Cô là thành viên của Alpha Kappa Delta Phi (aKDPhi, Kappa Delta Phi) - hội nữ sinh quốc tế đầu tiên và lớn nhất quan tâm tới văn hóa châu Á.

Trong bài phỏng vấn với truyền thông sau cuộc thi Miss Korea lần thứ 68, Hee Sun cho biết cô coi Steve Jobs là hình mẫu lý tưởng và muốn trở thành CEO của một nền tảng quảng bá, phân phối mỹ phẩm Hàn Quốc.

Tại Địa ngục độc thân 5, ngoài Hee Sun là á hậu còn có sự góp mặt của Mina Sue Choi - Hoa hậu Trái Đất 2022. Trái ngược với sự hiền lành, nhẹ nhàng của Hee Sun thì Mina Sue Choi lại thể hiện cá tính mạnh, được nhiều chàng trai để mắt.

Hiện Mina Sue Choi được đánh giá là người chơi có tính cách thẳng thắn, táo bạo và đang gây tranh cãi nhất Địa ngục độc thân mùa 5.

Trước thềm Single's Inferno 5 phát sóng, Park Hee Sun đã khóa tài khoản Instagram cá nhân có hơn 37.000 người theo dõi.

Khán giả mong đợi người đẹp 23 tuổi nhập cuộc mạnh mẽ, tạo ra những khoảnh khắc đáng xem hơn trong các diễn biến tiếp theo tại Địa ngục độc thân 5.

Ngoại hình của Park Hee Sun được nhận xét có nhiều điểm tương đồng với Jang Won Young của nhóm IVE.

Park Hee Sun có niềm đam mê công nghệ. Cô đặc biệt yêu thích việc chế tạo robot, thường xuyên tham gia các câu lạc bộ và cuộc thi liên quan. Với cô, niềm vui đến từ việc tạo ra những sản phẩm mới và được thỏa sức sáng tạo.

Park Hee Sun từng theo học các chương trình kết hợp giữa nghệ thuật và hệ thống thông tin. Tuy nhiên, sau quá trình trải nghiệm, cô nhận ra mình bị cuốn hút nhiều hơn bởi lĩnh vực hệ thống thông tin. Từ đó, cô quyết định theo đuổi chuyên ngành này một cách nghiêm túc.