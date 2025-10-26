Hoa hậu Hong Kong tới Phú Quốc

Mỹ nhân TVB Tăng Thục Nhã đăng ảnh diện đồ bơi, rạng rỡ tắm nắng trong chuyến nghỉ dưỡng ở Phú Quốc. Đây là lần hiếm hoi cô lộ diện sau ba tháng sinh con.

“Đi Phú Quốc để nạp lại năng lượng. Đây là chuyến đi đầu tiên không có lịch trình sẵn. Với tôi, chỉ cần được tỉnh dậy giữa thiên nhiên là đã quá mãn nguyện. Sau chuyến đi, tôi bắt đầu lại việc luyện tập thể thao - một thử thách mới cần sắp xếp thời gian thật tốt”, nữ diễn viên viết.

Tăng Thục Nhã khoe dáng với áo tắm.

Tăng Thục Nhã diện áo tắm liền mảnh màu đen với thiết kế cổ chữ V sâu, khoe vóc dáng thon gọn. Thục Nhã nhận nhiều lời khen trên mạng xã hội. Nhiều người bất ngờ vì cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng dù chỉ mới sinh con khoảng ba tháng.

"Không thể tin nổi cô ấy mới sinh con được ba tháng", "Vóc dáng và làn da của cô ấy nhìn khỏe mạnh, tươi trẻ", "Bí quyết gì để một phụ nữ ba con rạng rỡ như vậy nhỉ?"... cư dân mạng bình luận.

Tăng Thục Nhã sinh năm 1991 tại Hong Kong, nổi tiếng từ khi đăng quang Hoa hậu Trung Quốc khu vực Hong Kong năm 2011. Sau cuộc thi, cô gia nhập TVB, hoạt động trong vai trò diễn viên và MC, góp mặt ở các phim Tiểu thư dụ tâm, PG Love, Karate, Ghost Net…

Năm 2024, cô xác nhận rời TVB để tìm hướng đi mới. Thục Nhã kết hôn với người ngoài ngành giải trí và đón con đầu lòng năm 2023. Từ đó đến nay, người đẹp đã sinh ba con.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Tăng Thục Nhã được khán giả gọi là “nữ thần chân dài” nhờ vóc dáng chuẩn và đề cao tinh thần thể thao.

Trên trang cá nhân, người đẹp thường chia sẻ hình ảnh leo núi, tập gym, du lịch, tạo nên phong cách sống khỏe mạnh, truyền cảm hứng cho giới trẻ. Việc chăm chỉ tập thể dục cũng là bí quyết giúp cô lấy lại vóc dáng thanh mảnh sau khi sinh con thứ ba.