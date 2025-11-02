Mix đồ xinh đẹp cả đi làm lẫn đi chơi cùng BTV Mai Ngọc

BTV Mai Ngọc thời trang đời thường năng động trẻ trung

BTV Mai Ngọc khi ở đời thực ưu tiên chọn diện đồ năng động, trẻ trung. Cô khi ra ngoài diện skiny cùng áo khoác màu be nhẹ nhàng.

Ở một góc khác, BTV Mai ngọc diện đồ sang chảnh với blazer cùng quần áo đồng màu.

Khi đi chơi, cô diện áo thun mix cùng chân váy ngắn khoe đôi chân dài nuột nà.

Lúc khác, nữ BTV lại diện áo sát nách cùng chân váy khoe chân cùng giày trắng năng động, trẻ trung.

BTV Mai Ngọc thoải mái khoe eo thon với croptop cùng quần vải thô sáng màu "hack tuổi".

Có lúc, cô lại điệu đà nữ tính với chân váy chữ A cùng áo sát nách thoải mái.

Hoặc ở hình ảnh khác, nữ BTV diện chân váy dạ áo dài tay màu đen mix cùng boots cá tính.

BTV Mai Ngọc thanh lịch, duyên dáng khi lên sóng truyền hình

Khác với hình ảnh đời thực, BTV Mai Ngọc trên truyền hình lại chọn vest thanh lịch phù hợp với tính chất công việc.

Cô diện vest đỏ cùng chân váy đồng màu sang trọng.

Ngoài vest, BTV Mai Ngọc mix đồ công sở với áo sơ mi điệu đà cùng chân váy tối màu nền nã.

BTV Mai Ngọc luôn có lựa chọn thông minh khi chọn sơ mi biến tấu để vẻ ngoài trở nên mềm mại, dịu dàng.

Trong khoảnh khắc này, cô lựa chọn sơ mi lụa trơn với thiết kế bèo nhúm vừa nữ tính, vừa duyên dáng.

Hay với sơ mi trắng phá cách khiến hình ảnh BTV Mai Ngọc không bị đơn điệu.

Để làm phong phú trang phục, BTV Mai Ngọc chọn váy công sở với thiết kế điệu đà nhưng vẫn phù hợp với công việc lên sóng của cô.

Ảnh: FBNV