BTV thời sự Thúy Hằng, U50 diện đồ vẫn 'hack tuổi'

BTV Thúy Hằng trẻ đẹp với 2 phong cách lên sóng quen thuộc

BTV Thúy Hằng là một trong những gương mặt MC, BTV quen thuộc của VTV, cô từng dẫn chương trình bản tin Thời sự 19h. Sau này, nữ BTV chuyển về Nam và công tác ở kênh VTV9. BTV Thúy Hằng được khán giả yêu mến qua lối dẫn chương trình tự nhiên, giọng nói nhẹ nhàng và ngoại hình đậm chất Á Đông. Cũng như các nữ đồng nghiệp khác khi lên sóng, BTV Thúy Hằng chọn áo dài nền nã và thanh lịch. Nữ BTV có bộ sưu tập áo dài với đủ màu sắc khác nhau. Khi cô diện màu vàng thêu chim công...

Lúc cô diện áo dài đỏ với hoa sen nổi bật.

Khi khác, BTV Thúy Hằng diện áo dài kim tuyến lấp lánh.

Ngoài áo dài, BTV Thúy Hằng còn chọn vest mỗi khi lên sóng. Nữ BTV sinh năm 1980 đã chọn vest cách điệu để trẻ trung hơn.

Hoặc cô mix blazer dáng dáng dài nhẹ nhàng và lịch sự khi lên sóng truyền hình.

BTV Thúy Hằng chuộng mặc vest vì tính ứng dụng cao trong công việc của cô.

BTV Thúy Hằng tươi trẻ, nữ tính với thời trang đời thường

Trong cuộc sống đời thường, khi đi chơi hay đi tiệc cùng bạn bè, BTV Thúy Hằng chọn đầm siết eo khoe được vóc dáng đầy đặn và nữ tính.

Hoặc cô chọn cho mình váy liền thân dáng dài màu beige nhẹ nhàng và duyên dáng phù hợp với không khí của một cuộc trò chuyện nghiêm túc.

Có lúc BTV Thúy Hằng mix đồ phá cách với chân váy jeans và áo polo trẻ trung.

Hoặc cô điệu đà với blaze dáng dài mix cùng váy gợi cảm.

Có lúc nữ BTV lại giản dị với cần kaki phong cách hiphop cùng áo thun đồng màu.

BTV Thúy Hằng ở đời thực ưa thời trang giản dị, mang tính ứng dụng cao để phù hợp với công việc làm truyền hình hiện trường.

Ảnh: FBNV