'Dâu hào môn' Đỗ Thị Hà đeo phụ kiện gần 1 tỷ đồng

Để ghi dấu ấn giữa dàn khách mời, Đỗ Thị Hà hướng đến hình ảnh thanh lịch với đầm maxi dáng quây tôn vai trần, kết hợp giày cao gót mũi nhọn đồng điệu.

Hoa hậu Việt Nam 2020 thả tóc suôn dài nữ tính và hoàn thiện vẻ ngoài bằng trang sức màu ánh kim chủ đạo.

Loạt sản phẩm vợ doanh nhân Nguyễn Viết Vương lựa chọn đều đến từ những thương hiệu cao cấp nổi danh thế giới.

Đắt đỏ nhất trên set đồ của Đỗ Thị Hà là thiết kế Rolex dòng Datejust, được bán ở mức hơn 524 triệu đồng. Tác phẩm làm từ vàng 18K và thép không gỉ, đính kim cương trên mặt xà cừ, sử dụng kính sapphire chống xước và vành khía đặc trưng của thương hiệu Thụy Sĩ. Đồng hồ lên dây cót tự động thông qua rotor Perpetual, có khả năng dự trữ năng lượng khoảng 70 giờ, chống nước ở độ sâu 100 mét.

Trên tay phải, mỹ nhân quê Thanh Hóa đeo chiếc vòng Cartier LOVE chất liệu vàng 18K, đính 6 viên kim cương nặng 0,15 carat, trị giá 8.050 USD (hơn 212 triệu đồng).

Đỗ Thị Hà phối thêm vòng tay Cartier Juste un Clou vàng 18K, nạm 0,18 carat kim cương, được yết 5.850 USD (hơn 154 triệu đồng).

Tổng cộng, ba món phụ kiện của người đẹp tiêu tốn gần 900 triệu đồng.