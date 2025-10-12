Biên tập viên 'Chuyển động 24h' diện đồ trên truyền hình và đời thực khác nhau ra sao?

BTV Thụy Vân diện đồ như nào khi lên sóng truyền hình

Với lợi thế Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nên BTV Thụy Vân sở hữu nhan sắc lẫn sắc vóc cân đối. Lợi thế này giúp nữ BTV "cân" được nhiều trang phục, đặc biệt là trang phục công sở. Mỗi lần xuất hiện trên sóng truyền hình, Thụy Vân chọn vest và chân váy bút chì mix nhiều màu sắc khác nhau.

Và tông màu hồng là màu được BTV Thụy Vân lựa chọn vì sự tươi trẻ và sức sống.

Có lúc, BTV Thụy Vân chọn áo dài màu xanh nhẹ nhàng trong sự kiện lên sóng đặc biệt.

Hay mix chân váy cùng áo voan cổ điển dịu dàng.

Có lúc, BTV Thụy Vân chọn váy công sở bồng bềnh nữ tính.

Những dịp lễ đặc biệt, BTV Thụy Vân muốn lên hình với hình ảnh chỉn chu và nghiêm túc nên cô chọn trang phục áo dài dịu dàng.

BTV Thụy Vân mix đồ ở đời thường ra sao?

Nếu trên truyền hình đòi hỏi độ nghiêm túc thì ngoài đời BTV Thụy Vân cũng lựa chọn những trang phục lịch sự nhưng vẫn nữ tính.

Người đẹp mix mũ nồi cùng váy đỏ liền thân nổi bật.

Lúc cô lại khoe dáng nuột nà với đầm hở vai dịu dàng và gợi cảm.

Có lúc BTV Thụy Vân hóa thành công chúa với váy ren hồng nhạt nữ tính.

BTV Thụy cực sexy với váy cúp ngực, cắt xẻ cao khoe chân dài nuột nà.

Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, BTV Thụy Vân lại đầu tư kỳ công vào trang phục khiến khán giả thêm yêu mến.

Ảnh: FBNV