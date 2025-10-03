Mix đồ xuống phố mùa thu biến hóa như Việt Hoa 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Trên phim, nữ diễn viên sinh năm 1996 khoe sắc vóc gợi cảm cùng khả năng diễn xuất tốt. Đời thực, cô cũng được khán giả yêu mến bởi gu thời trang đa phong cách. Nhiều chị em cũng tham khảo về cách mix đồ khi xuống phố những ngày trời thu mát mẻ của Việt Hoa.

Mix đồ đơn giản trẻ trung

Việt Hoa ở đời thực thường chọn những trang phục năng động, đơn giản. Trong hình, nữ diễn viên diện áo sơ mi trắng mix cùng áo thun và quần đồng màu trẻ trung.

Khi đi dạo, người đẹp chọn style "back - pink" vừa ngọt ngào mà vẫn cá tính.

Hay khi đi biển, cô mix áo phông đơn giản, nhẹ nhàng.

Trong hình ảnh khác, Việt Hoa năng động với áo sơ mi, quần jeans và cùng sneaker năng động.

Diện đồ nữ tính, "bánh bèo"

Không chỉ chọn style năng động đơn giản, Việt Hoa còn chọn phong cách "bánh bèo", nữ tính.

Trong một hình ảnh, Việt Hoa không ngại thả dáng với đầm trắng lộ vai thon yêu kiều.

Cô còn chọn chiếc đầm khoe eo thon cùng vòng 1 gợi cảm khi đi dạo phố.

Người đẹp tự tin, khoe chiếc váy "bánh bèo" với thiết kế điệu đà, nữ tính.

Mix đồ như quý cô công sở

Dù xuống phố đi chơi nhưng ở nhiều khoảnh khắc, Việt Hoa vẫn diện những bộ cánh mang đậm hơi thở công sở.

Cô diện đầm đen với thiết kế vừa nghiêm túc, vừa sang trọng.

Người đẹp mix đồ với đầm cúp ngực cùng áo vest cách tân đơn giản mà vẫn thanh lịch.

Hay trong một hình ảnh, Việt Hoa diện váy liền thân đen trắng nhưng vẫn tôn dáng khiến nữ diễn viên vừa xinh đẹp, vừa quyến rũ.

Ảnh: FBNV