Nhan sắc BTV Hoài Anh 'thăng hạng' trong mắt khán giả nhờ cách mix đồ đúng tính cách

BTV Hoài Anh trung thành với áo dài duyên dáng trên sóng truyền hình

BTV Hoài Anh mỗi lần xuất hiện trên truyền hình đều khiến khán giả yếu mến bởi lối dẫn duyên dáng cùng gu thời trang thanh lịch với áo dài truyền thống nhiều màu sắc. Lúc nữ BTV chọn áo dài màu xanh nhẹ nhàng.

Lúc BTV Hoài Anh lại chọn áo dài màu đỏ duyên dáng tôn nên được làn da trắng trẻo, ngọt ngào.

Khi thì cô chọn áo dài gam màu tím dịu dàng và nữ tính.

Lúc khác cô chọn áo dài hồng cánh sen đằm thắm, ngọt ngào phù hợp với nhan sắc của cô.

BTV lúc khác thì chọn áo dài điểm xuyết hoa trắng mix tông áo màu xanh dịu dàng.

BTV Hoài Anh đời thực mix đồ vừa thanh lịch, vừa 'hack tuổi'

Trên truyền hình, BTV Hoài Anh chọn áo dài thì ở đời thực cô lại mix đồ rất đa dạng. Lúc đi chơi cùng gia đình, cô mix với váy châm bi tối màu duyên dáng.

Lúc khác, BTV Hoài Anh mix áo thun sáng màu cùng sooc ngắn khoe chân trẻ trung.

Ở một khoảnh khắc, BTV Hoài Anh như nàng thơ dịu dàng với váy liền thân mix cùng vòng ngọc tinh tế.

Hay khi đi biển, BTV Hoài Anh "hack tuổi" và gợi cảm cùng đầm trắng dáng dài.

Có lúc, cô cô chọn đầm suông mix cùng đai lưng có họa tiết nữ tính dễ chịu.

Trong một số hoạt động đòi hỏi sự năng động, BTV Hoài Anh lại diện set đồ đơn giản mix cùng sneaker trẻ trung và cá tính.

Ảnh: FBNV