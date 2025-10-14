Nữ BTV mang quân hàm đại úy công an mix đồ đa phong cách, tôn dáng đẹp

BTV Minh Hương mix đồ quý cô sang chảnh

BTV Minh Hương khiến khán giả yêu mến không chỉ bởi tài năng và nhan sắc, cô còn là một fashsionista với các mix đồ biến hóa, đa dạng. Nữ BTV trong hình ảnh này hóa quý cô sang chảnh với đầm công chúa cùng túi hàng hiệu xịn xò.

Trong hình ảnh khác, cô diện set váy trắng ôm eo khoe nhan sắc trẻ trung mix cùng đồng hồ hàng hiệu đắt đỏ.

Ở trang phục khác, Minh Hương thanh lịch với chân váy đồng màu cùng áo ngắn tay cách điệu.

Có lúc người đẹp lại diện trang phục váy xanh tím than sang chảnh mix cùng túi điệu đà.

BTV Minh Hương lúc khác lại chững chạc trong set váy dài màu be dịu nhẹ, điểm nhấn là thắt lưng Moschio sang trọng và high fashion.

Trong hình ảnh này, Minh Hương mix đồ khéo léo với đầm hồng cùng boots sáng màu trẻ trung.

BTV Minh 'hack tuổi' với trang phục trẻ trung

Ngoài style quý cô sang chảnh, đời thực Minh Hương chuộng mix đồ với váy và áo jeans "hack tuổi".

Hay nữ BTV mix chân váy ngắn xếp li khoe chân thon cùng áo len sáng màu dịu dàng.

Cô nổi bật với váy màu cam cùng giày đế xuồng "hack" dáng.

Người đẹp ở tuổi ngoài 40 nhưng nhờ mix đồ thông minh với quần jeans, áo thun sáng màu, Minh Hương như trẻ ra chục tuổi.

BTV Minh Hương chuộng đồ sáng màu để tôn da, đẹp dáng và trẻ trung hơn.

Cô thoải mái với quần sooc, áo vest cách điệu đồng màu cùng giày bệt dễ thương. Với set đồ này, BTV Minh Hương như cô nàng đôi mươi xuống đường dạo phố.

Ảnh: FBNV