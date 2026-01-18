Linh Trương - mỹ nhân được ví là 'Phạm Băng Băng Việt Nam' ở ngoài đời sắc vóc ra sao?

Linh Trương là cô nàng hotgirl gen Z quê Hà Tĩnh vừa xuất hiện trên MXH đã khiến khán giả khen mang vẻ đẹp Phạm Băng Băng.

Thời gian gàn đây, Linh Trương được MXH rất quan tâm bởi những thông tin trái chiều về đời tư. Trước những ồn ào đó, hotgirl gen Z phủ nhận việc mình giàu có. Cô cho biết mình hoàn toàn không có xe sang và biệt thư hàng chục tỷ đồng.

Linh Trương cho biết những hình ảnh sang chảnh xinh đẹp dùng hàng hiệu và tận hưởng cuộc sống ở những nơi sang trọng là do cô tự kiếm tiền để sử dụng. "Tôi không hoàn hảo, tôi không giàu như lời đồn. Tôi cũng không sống cuộc đời hào nhoáng như cách một số người tưởng tượng. Nhưng tôi sống thật với chính mình, làm việc đàng hoàng, tận hưởng những gì mình kiếm được và chấp nhận cả những hiều lầm không mong muôn đi kèm với việc xuất hiện trên mạng xã hội như một cách để mình trưởng thành", Linh Trương chia sẻ.

Được biết, Linh Trương bắt đầu được chú ý từ khoảng năm 2019, khi vừa tròn 18 tuổi. Thời điểm đó, cô nhanh chóng thu hút sự quan tâm nhờ gương mặt sáng, đường nét hài hòa và visual cuốn hút. Nhan sắc của Linh Trương được ví như Phạm Băng Băng bản Việt.

Đến năm 2022, Linh Trương tiếp tục gây chú ý khi tham gia The Face Vietnam. Tại chương trình, hot girl sinh năm 2K1 khiến nhiều người trầm trồ bởi gương mặt mộc gần như không tì vết.

Với nhan sắc sang trọng cùng cách mix đồ đẹp cô đã trở thành một hot Kols trên MXH với nhiều tài khoản mạng lên tới vài trăm nghìn người theo dõi.

Người đẹp quê Hà Tĩnh có nhan sắc ngọt ngào cùng gu thời trang sành điệu với nhiều bộ trang phục hàng hiệu xa xỉ.

Lợi thế 3 vòng hoàn hảo đã giúp cho Linh Trương khoe trọn vẻ đẹp gợi cảm khi mix đồ.

Ngoài vóc dáng, Linh Trương còn gương mặt đẹp không "góc chết". Đây chính là lợi thế giúp cô trở thành hot Kols và tận hưởng cuộc sống sang chảnh.

Ảnh: FBNV