Thói quen giúp Ngôn Thừa Húc giữ phong độ 'nam thần'

Cùng các thành viên F4 Châu Du Dân, Ngô Kiến Hào và Ashin tham gia 4 đêm nhạc tại Thành Đô hôm 9 - 12/1, Ngôn Thừa Húc khiến fan phát cuồng bởi phong độ đỉnh cao. Nam diễn viên lên sân khấu biểu diễn với vũ đạo cuồng nhiệt, tràn đầy sức sống cùng body vạm vỡ, gương mặt điển trai. Ở tuổi cận kề ngũ tuần, Ngôn Thừa Húc được fan nhận xét trẻ hơn hàng chục tuổi, trông chỉ như ngoài 30.

Phông độ tuổi 49 của Ngôn Thừa Húc là kết quả của lối sống lành mạnh, kỷ luật mà nam idol tuân thủ nhiều năm qua. Theo Canva, 'nam thần đình đám của Đài Loan' rất đam mê thể thao, tập đủ các bộ môn từ gym cho đến chạy bộ, bóng rổ.

Khi rảnh, Ngôn Thừa Húc có thể ở trong phòng tập hơn 3 tiếng đồng hồ và rất chú trọng các bước giãn cơ, massage sau tập luyện. Thói quen vận động thường xuyên đóng vai trò to lớn trong việc duy trì phong độ trẻ trung, khỏe khoắn cho nam diễn viên.

Ngôn Thừa Húc còn nổi tiếng là người kỷ luật trong ăn uống, ngủ nghỉ. Anh hiếm khi ăn vặt, ăn khuya, luôn kiểm soát chế độ ăn giàu chất xơ, protein, hạn chế tinh bột và đồ ngọt. Anh cũng tránh các loại nước xốt nhiều calo và tiết chế việc nêm nếm thực phẩm nhiều gia vị, muối.

Hạn chế tiêu thụ muối và đường ngọt được xem như 'chìa khóa' trong chế độ ăn của Ngôn Thừa Húc, vừa giúp duy trì vóc dáng, vừa kìm hãm tốc độ lão hóa cơ thể.

Trong ngày, ảnh uống nhiều nước lọc và chăm bổ sung các loại sinh tố rau, nước ép để tăng cường chất chống oxy hóa, vitamin cho cơ thể. Nam diễn viên nói không với thuốc lá và các thức uống chứa cồn.

Ngôn Thừa Húc đặc biệt coi trọng giấc ngủ, hiếm khi thức khuya, thường cố gắng đi ngủ từ 22h, thức dậy vào 6h sáng. Thay vì nhờ cậy phẫu thuật thẩm mỹ, anh tin việc chăm sóc sức khỏe tinh thần và duy trì lối sống lành mạnh là cách hiệu quả nhất để giữ gìn phong độ cũng như sức khỏe.

Ngôn Thừa Húc là một trong những nam thần đình đám của Đài Loan đầu thập niên 2000. Anh nổi tiếng từ khi tham gia nhóm nhạc F4 và đặc biệt bùng nổ với vai Đạo Minh Tự trong bộ phim thần tượng 'Vườn sao băng' năm 2001, đóng chính cùng Từ Hy Viên. Thành công vang dội của bộ phim giúp Ngôn Thừa Húc trở thành hình mẫu 'nam thần thanh xuân' trong trái tim hàng triệu khán giả.

Những năm gần đây, Ngôn Thừa Húc sống kín tiếng và độc thân, tránh xa thị phi showbiz. Anh vẫn tham gia một số dự án nghệ thuật nhưng không xuất hiện quá dày đặc.