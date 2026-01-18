6 điều bạn không nên làm trước 9 giờ sáng nếu đang cố gắng giảm cân

Nhiều người bước vào hành trình giảm cân với một tâm thế đầy áp lực. Họ đếm từng lượng calo nạp vào, chạy bộ đến kiệt sức nhưng lại bỏ qua những thói quen ngay khi vừa thức dậy. Dưới đây là 6 điều bạn không nên làm trước 9 giờ sáng để hành trình giảm cân trở nên nhẹ nhàng và hiệu quả hơn.

1. "Đánh cắp" thời gian ngủ để dậy sớm

Có một quan niệm sai lầm rằng muốn giảm cân phải dậy thật sớm để tập luyện, bất kể tối hôm trước bạn ngủ lúc mấy giờ. Thực tế, thiếu ngủ là kẻ thù số một của quá trình trao đổi chất.

Khi bạn ngủ ít hơn 7 tiếng, cơ thể sẽ tăng tiết hormone ghrelin (gây đói) và giảm leptin (báo hiệu no). Kết quả là bạn thường rơi vào trạng thái mệt mỏi, dễ cáu gắt và có xu hướng thèm ăn các món nhiều đường, nhiều béo để bù đắp năng lượng. Hãy ưu tiên giấc ngủ từ 7-8 tiếng; một cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ sẽ đốt mỡ thừa hiệu quả hơn một cơ thể luôn trong tình trạng thiếu ngủ.

Nhịn ăn sáng không phải là cách để cắt giảm calo.

2. Bỏ qua bữa sáng để giảm calo

Nhiều người tin rằng nhịn ăn sáng là cách nhanh nhất để cắt giảm calo. Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng lại khẳng định điều ngược lại. Bỏ bữa sáng thường dẫn đến tình trạng ăn uống mất kiểm soát vào bữa trưa và bữa tối, thời điểm mà quá trình trao đổi chất của cơ thể bắt đầu chậm lại.

Bí quyết nằm ở một bữa sáng giàu protein. Protein và chất béo lành mạnh là nguồn năng lượng giúp ổn định đường huyết và kéo dài cảm giác no. Thay vì chỉ uống một ly cà phê, hãy chọn trứng, sữa chua Hy Lạp hoặc các loại hạt. Điều này giúp bạn kiểm soát cơn thèm ăn hiệu quả suốt cả ngày.

3. Ăn uống trong trạng thái vô thức

Nhiều người bắt đầu buổi sáng trong trạng thái vội vã, chỉ kịp lấy tạm một lát bánh mì hoặc thanh năng lượng nhiều đường khi tủ lạnh trống rỗng. Thói quen ăn uống thiếu chuẩn bị này khiến cơ thể dễ nạp vào những thực phẩm nghèo dinh dưỡng nhưng lại dư thừa calo, gây bất lợi cho mục tiêu kiểm soát cân nặng.

Để tránh tình trạng đó, bạn chỉ cần dành vài phút từ tối hôm trước để lên kế hoạch cho bữa sáng. Chuẩn bị sẵn yến mạch ngâm qua đêm hoặc trứng luộc không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn tạo thói quen ăn uống có chủ đích. Khi đã biết rõ mình sẽ ăn gì, bạn sẽ ít bị cuốn theo những lựa chọn ăn nhanh, kém lành mạnh trên đường đi làm.

Không nhất thiết phải tập các bài tập cường độ cao cần 10 phút vận động nhẹ nhàng vào buổi sáng.

4. Lười vận động vào đầu ngày

Bạn không nhất thiết phải tập gym cường độ cao hay chạy bộ 5km trước khi đi làm. Nghiên cứu cho thấy chỉ cần 10 phút vận động nhẹ nhàng như giãn cơ, đi bộ quanh nhà hoặc tập vài động tác yoga cũng đủ để cải thiện độ nhạy insulin. Khi độ nhạy insulin tốt, cơ thể bạn sẽ chuyển hóa đường và chất béo tốt hơn thay vì tích trữ chúng.

5. Ám ảnh bởi con số trên bàn cân

Đối với nhiều người, bước lên cân ngay khi thức dậy là một thói quen gây căng thẳng. Trọng lượng cơ thể có thể dao động tới 2kg mỗi ngày do tích nước, hormone hoặc lượng muối bạn ăn tối hôm trước. Việc nhìn thấy con số tăng nhẹ vào sáng sớm có thể khiến bạn nảy sinh tâm lý tiêu cực, dẫn đến việc bỏ bữa hoặc tập luyện quá mức.

6. Phớt lờ tín hiệu của cơ thể

Thực hiện thói quen theo lối mòn mà không tự hỏi cơ thể đang thực sự cần gì. Bạn cố uống một cốc sinh tố xanh dù cảm thấy đầy bụng, hoặc nhịn ăn dù bụng đang cồn cào vì tin vào một công thức giảm cân nào đó trên mạng.

Hãy tập thói quen tự kiểm tra với bản thân: "Mình có thực sự đói không? Món ăn này có khiến mình thấy dễ chịu trong 2 giờ tới không?". Việc tôn trọng nhu cầu tự nhiên của cơ thể giúp bạn xây dựng mối quan hệ lành mạnh với thực phẩm và biến việc giảm cân thành một tiến trình bền vững, không áp lực.