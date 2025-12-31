10 xu hướng thời trang 'ra phố là gặp' năm 2025

Áo dệt kim

Không còn là món đồ dành riêng cho thời tiết lạnh, áo dệt kim năm 2025 được biến tấu mỏng nhẹ, thoáng khí, phù hợp cả xuân - hè. Các thiết kế cardigan hay áo polo trở thành lựa chọn yêu thích nhờ khả năng mix-match linh hoạt, vừa thanh lịch vừa trẻ trung.

Thời trang pickleball

Pickleball kéo theo làn sóng thời trang năng động, khỏe khoắn. Váy tennis ngắn, áo polo, chân váy xếp ly, tất cao cổ... không chỉ xuất hiện trên sân đấu mà còn phủ sóng street style, mang lại hình ảnh hiện đại và đầy năng lượng.

Đồ bộ thể thao

Theo Vogue, Athleisure tiếp tục thống trị xu hướng 2025. Những set đồ thể thao đồng bộ với phom dáng gọn gàng, chất liệu co giãn cao cấp được ưa chuộng vì vừa thoải mái, vừa có thể diện đi cà phê, dạo phố hay du lịch ngắn ngày.

Váy siêu ngắn

Mini dress trở lại mạnh mẽ với độ dài táo bạo hơn, tôn triệt để đôi chân và vóc dáng. Các thiết kế thường đi kèm phom dáng đơn giản, màu sắc trung tính hoặc pastel, giúp tổng thể gợi cảm nhưng không phô trương.

Thời trang cảm hứng nội y

Slip dress, corset mềm, ren mỏng hay lụa satin tiếp tục giữ vị thế trong làng mốt. Xu hướng này tôn vinh vẻ đẹp nữ tính, tinh tế, gợi cảm vừa đủ, đặc biệt được ưa chuộng trong các buổi tiệc tối hoặc phong cách layering ban ngày.

Phong cách old money

Những thiết kế tối giản, phom dáng chuẩn mực, gam màu trung tính như be, trắng ngà, nâu, navy... thể hiện tinh thần thanh lịch, đẳng cấp bền vững, không chạy theo xu hướng ngắn hạn.

Thời trang Y2K

Cảm hứng Y2K tiếp tục quay lại với corset dáng ngắn, ôm eo, phối cùng quần jeans cạp trễ hoặc chân váy chữ A. Kiểu áo này giúp tạo điểm nhấn vòng eo, mang hơi thở nổi loạn nhưng vẫn thời thượng.

Túi tote siêu to

Những chiếc túi tote ngoại cỡ trở thành vật bất ly thân của tín đồ thời trang hiện đại. Không chỉ đựng được nhiều đồ, túi big size còn tạo điểm nhấn cá tính, phù hợp với phong cách công sở lẫn streetwear.

Mũ pillbox

Chiếc mũ pillbox mang đậm dấu ấn cổ điển, từng gắn liền với hình ảnh hoàng gia, nay được làm mới với chất liệu và màu sắc hiện đại. Đây là phụ kiện được Elle dự đoán sẽ xuất hiện nhiều trong các sự kiện và cả street style cao cấp mùa cuối năm.

Tông nâu be

Gam màu 'đắt giá' của năm 2025 là nâu mocha, tạo cảm giác sang trọng, ấm áp và dễ ứng dụng trong mọi hoàn cảnh. Phối trang phục với nhiều sắc độ của tông nâu được tín đồ thời trang yêu thích.