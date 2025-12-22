Vợ bác sĩ mặc sexy chụp ảnh cưới với Đoàn Minh Tài

Sau lễ Hằng thuận, vợ chồng Đoàn Minh Tài tung bộ ảnh cưới chụp tại Đà Lạt vài tháng trước.

Cô dâu Sunny Đan Ngọc diện váy cưới của nhà thiết kế Phạm Đăng Anh Thư, khoe vóc dáng quyến rũ bên ông xã hơn 16 tuổi.

Sunny Đan Ngọc cho biết ở tuổi 25 cô nhận lời cầu hôn, lên xe hoa với Đoàn Minh Tài bởi nhận thấy anh là người đàn ông ấm áp, sống vì gia đình và cho cô cảm giác tin cậy, yên tâm.

Diễn viên cũng bày tỏ hạnh phúc khi tìm được 'một nửa' xinh đẹp, tài năng, luôn thấu hiểu, đồng hành cùng anh trong mọi việc.

Vợ chồng Đoàn Minh Tài tạo dáng trước khách sạn 5 sao nổi tiếng - một trong những biểu tượng của Đà Lạt.

Diễn viên kể anh và Sunny Đan Ngọc lần đầu gặp nhau ở một chương trình thiện nguyện năm 2019. Thời điểm ấy, Sunny Đan Ngọc gọi Đoàn Minh Tài là 'chú' còn diễn viên chủ động xưng 'anh' với cô.

'Khi đó tôi chưa có ấn tượng đặc biệt gì về ông xã vì cứ nghĩ anh là nghệ sĩ chắc xa cách, khó gần', bác sĩ Gen Z cho biết.

Tuy nhiên, qua nhiều lần tiếp xúc sau đó, Sunny Đan Ngọc nhận ra Đoàn Minh Tài tính hiền lành, sống trách nhiệm, giàu tình cảm và rất coi trọng gia đình. Cô dần cảm mến và nhận lời yêu anh. Đôi uyên ương có 6 năm gắn bó, chia sẻ mọi vui buồn trước khi quyết định về chung nhà.

Đoàn Minh Tài mãn nguyện bởi sau nhiều năm lẻ bóng, ở tuổi ngoài 40 anh thực hiện được ước mơ có tổ ấm riêng, ổn định cuộc sống, công việc.

Bộ soiree cưới dáng đuôi cá ôm khít đường cong, đắp vải voan xuyên thấu, đính kết tinh xảo tôn tối đa vẻ gợi cảm của cô dâu Sunny Đan Ngọc.

Bác sĩ sinh năm 2000 được khen xinh đẹp, đầy sức sống ở tuổi 25. Sunny Đan Ngọc từng có thời gian hoạt động trong làng giải trí với vai trò ca sĩ trước khi tốt nghiệp đại học, trở thành bác sĩ ngành Răng Hàm Mặt, nối nghiệp mẹ. Các sản phẩm âm nhạc của cô như 'Nỗi buồn đáy tim', 'Anh ơi', 'Temptation'... đều có sự hỗ trợ, đồng hành của Đoàn Minh Tài.

Sunny Đan Ngọc hiện công tác ở một bệnh viện tại TP HCM. Ngoài công việc chuyên môn cô cùng ông xã còn sáng lập, kinh doanh chuỗi thương hiệu trà và cà phê.

'Cảm ơn em đã yêu anh, không chê anh già và cho anh được nắm tay em. Chúng ta hãy cùng nhau đi qua hết thăng trầm trong cuộc đời này em nhé', Đoàn Minh Tài nhắn nhủ vợ.

Sunny Đan Ngọc trong trang phục gam đỏ của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn e ấp bên ông xã khi chụp ảnh cưới.

Vợ chồng Đoàn Minh Tài dự kiến tổ chức hôn lễ vào ngày 25/12 tại TP HCM, mời khoảng 800 khách, gồm nhiều bạn bè, đồng nghiệp trong làng giải trí tham dự.