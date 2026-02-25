Lệ Quyên, Hà Kiều Anh cùng diện cardigan xa xỉ trăm triệu đồng

Lệ Quyên lên đồ nổi bật trong chuyến du xuân cùng bạn trai. Nữ ca sĩ phối hai màu đỏ - be với cardigan Chanel bên ngoài bodysuit ôm sát.

Được giới thiệu lần đầu trong bộ sưu tập Cruise 2020, thiết kế cardigan dáng dài với chất liệu cashmere của Chanel có giá bán khoảng 5.500 USD (xấp xỉ 150 triệu đồng).

Lệ Quyên kết hợp chiếc áo xa xỉ cùng vòng cổ chuỗi đính kim cương, tạo tổng thể sang trọng.

Mẫu áo dáng dài cũng được Hà Kiều Anh chọn mặc khi đi chơi cùng con gái.

Hoa hậu phối mẫu áo khoác trăm triệu đồng cùng áo hai dây ren và chân váy ngắn, đi cùng boots cao đến bắp chân.

Trang phục giúp Hà Kiều Anh khoe đôi chân thon.

Từ khi ra mắt, chiếc cardigan của Chanel được lòng nhiều tín đồ thời trang. Mẫu áo từng được siêu mẫu Liu Wen và ca sĩ Jennie nhóm Blackpink chọn mặc, với những cách mix-match khác biệt.

7 năm trước, Chi Pu cũng sử dụng mẫu áo phiên bản dáng ngắn. Cô mix sơ mi và quần jeans ống loe phong cách tối giản.