Phối đồ ngày hè cuốn hút như Trúc Diễm và dàn mỹ nhân

Một lần xuống phố mới đây, ứng viên Victoria's Secret Trúc Diễm được khen gợi cảm khi diện áo hai dây cúp ngực chất liệu ren kết hợp chân váy ngắn trẻ trung.

Diễn viên Lương Quỳnh hướng đến hình ảnh nữ tính hơn cùng áo suông bắt sáng phối váy chấm bi màu trung tính.

Mẫu đầm quây chiết eo và xếp phồng bất đối xứng giúp ca sĩ Khổng Tú Quỳnh ghi điểm dưới nắng hè.

Hoa hậu Tiểu Vy năng động với crop top và quần shorts cạp cao theo xu hướng monochrome.

Áo peplum đỏ sẫm mix quần suông trắng đem lại cho diễn viên Quỳnh Nga nét thanh lịch.

Để hình ảnh mới mẻ hơn, MC Thanh Thanh Huyền dùng boots da cổ cao làm điểm nhấn thời thượng cho set đồ.

Khi du lịch Đà Nẵng, MC Hoàng Oanh chọn đầm xòe rộng bay bổng - thiết kế lý tưởng dành cho những chuyến nghỉ dưỡng ở biển.

Diễn viên Thu Trang khoe lưng trần nuột nà qua xiêm y xếp nếp và cắt khoét quyến rũ.

Hoa hậu Ngọc Châu ưu tiên sắc trắng và kiểu dáng trễ vai để tạo nên khung hình lãng mạn.

Mặc trang phục sexy, MC Mai Ngọc tự hào khoe đã về mốc 52 kg sau hơn một năm làm "mẹ bỉm sữa".

Diễn viên Diệu Nhi khẳng định dấu ấn riêng bằng thiết kế cổ đổ, ôm sát thân trên và nhún bèo mềm mại.