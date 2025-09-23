'Dâu hào môn' Đặng Thu Thảo mặc nguyên set đồ cũ ở Trung Quốc

Trong hình ảnh vừa chụp tại Thượng Hải, Đặng Thu Thảo diện áo ren xuyên thấu với cổ cao diềm bèo và ống tay loe nữ tính. Cô chọn nội y gam nude tiệp màu da để giữ trọn sức hút trang phục. Người đẹp 34 tuổi khoác thêm blazer vải tweed thanh lịch và tô điểm diện mạo bằng bông tai Chanel, kính râm Celine Triomphe 550 USD (14,5 triệu đồng).

Trước đó, khi ghé thăm Sydney, Australia hồi tháng 3, Đặng Thu Thảo cũng mặc set đồ trên, giữ nguyên cách phối từ xiêm y đến phụ kiện. Điều này khiến đông đảo khán giả thích thú, xem như động lực tái sử dụng đồ cũ khi du lịch và khen ngợi "tính tiết kiệm" của bà xã doanh nhân Trung Tín.

"Ồ, phu nhân hào môn mà không ngại lên hình với trang phục từng mặc. Điểm cộng nè"; "Hình như tôi đã quá ám ảnh về việc phải mua quần áo mới trước mỗi chuyến đi"; "Người ta chỉ chú ý tới nhan sắc thần tiên tỉ tỉ của cô ấy thôi, mặc gì đâu quan trọng"; "Tôi đã hiểu vì sao mình mãi nghèo"; "Không thay đổi cách mix nhưng vấn đề là cô ấy dùng toàn đồ Hermes, Chanel, Celine kìa"... một số tài khoản Facebook bình luận.

Đặng Thu Thảo trong chuyến khám phá Trung Quốc mới đây.

Nàng hậu thăm Sydney, Australia hồi tháng 3.

Đặng Thu Thảo vốn gắn liền phong cách nhẹ nhàng, nữ tính, hiếm khi kết hợp váy áo cầu kỳ nhưng lại là tay chơi hàng hiệu kín tiếng trong showbiz Việt. Bộ sưu tập túi xa xỉ của cô gồm nhiều mẫu Hermes Birkin và Kelly với giá trên nửa tỷ đồng mỗi chiếc, hay tác phẩm Louis Vuitton Capucines da cá sấu bạch tạng khoảng 43.000 USD (hơn 1,1 tỷ đồng).

Đặng Thu Thảo sinh năm 1991 ở Bạc Liêu. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, cô là Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long cùng năm. Từ lúc kết hôn với doanh nhân Trung Tín vào 2017, người đẹp hạn chế hoạt động showbiz, tập trung chăm sóc tổ ấm, thỉnh thoảng dự sự kiện. Vợ chồng Đặng Thu Thảo có ba con, gồm hai gái một trai. Bé đầu Sophie sinh tháng 3/2018, quý tử Liam chào đời tháng 5/2020, còn công chúa út lọt lòng tháng 9/2024.