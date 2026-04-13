Đôi chân dài của Lisa - con gái Hồ Ngọc Hà gây chú ý

Lisa - con gái Hồ Ngọc Hà mới đây xuất hiện trong một sự kiện đã khiến khán giả bị sốc vì đôi chân dài cùng chiều cao vượt trội. Cô bé được nhận xét thừa hưởng gen trội cả về thần thái "bắn ảnh" lẫn đôi chân dài của mẹ.

Cô bé không chỉ có chiều cao mà luôn trở thành tâm điểm gây chú ý bởi gương mặt xinh xắn, tự tin.

Được biết, trên MXH, Lisa còn là hotkid nổi tiếng với đôi chân dài và có gu thời trang. Dù còn rất nhỏ nhưng cô bé đã có gu thời trang rõ ràng và tự chọn quần áo cho mình.

Với con gái, Hồ Ngọc Hà luôn tự hào về bé. Nữ ca sĩ thường chia sẻ khoảnh khắc Lisa tự chăm sóc bản thân mà không cần người lớn hỗ trợ.

Hồ Ngọc Hà cũng tiết lộ rằng Lisa có thói quen quan sát mọi thứ xung quanh và phát hiện vấn đề rất nhanh. Trong một lần đang chơi cùng Leon, cô bé phát hiện có thứ lạ trong mũi em trai nên đã lập tức báo cho mẹ để xử lý. Nữ ca sĩ còn nhận xét: "Mẹ Hà là bệnh quan sát từ bé từng chi tiết mà không lại với Lisa luôn. Cô trợ lý đắc lực của mẹ Hà".

Để có được điều này, Hồ Ngọc Hà và chồng Kim Lý phải có cách giáo dục rất chỉn chu. Chia sẻ về phương pháp nuôi dạy con, Hồ Ngọc Hà từng nhấn mạnh rằng, cô luôn muốn các con có một tuổi thơ vui vẻ nhưng cũng phải học cách tự lập và biết giúp đỡ cha mẹ trong những công việc phù hợp với lứa tuổi.

Từ khi 2 con còn nhỏ, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã dạy các con tính tự lập, làm quen với công việc nhà. Nữ ca sĩ từng khoe con gái Lisa đã biết rửa ly phụ ông bà nội trong chuyến qua Thụy Điển gần đây và còn hứa hẹn sẽ phụ giúp bà ngoại khi về lại Việt Nam.

Ở tuổi lên 6, con gái của Hồ Ngọc Hà được nhiều người khen ngợi là thông minh, hiểu chuyện và biết tự lập từ rất nhỏ.

