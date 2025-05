Điểm danh các Hoa hậu Hoà bình Quốc tế bị tước vương miện, số phận danh hiệu của Thuỳ Tiên ra sao?

Miss Grand International (Hoa hậu Hoà bình Quốc tế) là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013 tại Thái Lan bởi công ty Miss Grand International Organization, do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập. Cuộc thi tập trung vào việc tìm kiếm những thí sinh không chỉ sở hữu vẻ đẹp ngoại hình mà còn có khả năng giao tiếp, truyền cảm hứng, và ủng hộ thông điệp “Chấm dứt chiến tranh và bạo lực” (Stop the War and Violence).

MGI là một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới (Grand Slam), bên cạnh Miss Universe, Miss World, Miss International và Miss Supranational.

Người chiến thắng nhận vương miện danh giá, tiền thưởng, và cơ hội đại diện cho tổ chức trong các hoạt động toàn cầu. Các Á hậu cũng được trao danh hiệu và trách nhiệm tương tự nhưng ở mức độ thấp hơn.

Sau khi đăng quang, Hoa hậu và Á hậu MGI phải ký hợp đồng cam kết đại diện thương hiệu, tham gia hoạt động xã hội và giữ gìn hình ảnh tích cực. Nếu vi phạm hợp đồng, như tham gia hoạt động không được phép hoặc có hành vi gây tranh cãi, danh hiệu có thể bị thu hồi. Quyết định này do ban lãnh đạo, đứng đầu là ông Nawat Itsaragrisil, đưa ra và được công bố chính thức qua kênh của cuộc thi.

Tính đến nay, sau 12 năm tổ chức, MGI được đánh giá một sân chơi sắc đẹp uy tín với thông điệp hòa bình, nhưng cũng không tránh khỏi các tranh cãi liên quan đến việc thu hồi danh hiệu. Đáng chú ý, đây có lẽ là một trong những đấu trường nhan sắc có nhiều Hoa - Á hậu từng bị thu hồi danh hiệu nhất cho đến hiện tại.

1. Anea Garcia - Miss Grand International 2015

Anea Garcia, sinh năm 1994, sở hữu chiều cao ấn tượng 1,83m, với số đo ba vòng cân đối, gương mặt sắc sảo mang nét lai Latin đặc trưng. Mái tóc dài óng ả, làn da nâu khỏe khoắn và nụ cười rạng rỡ giúp cô nổi bật trong các phần thi áo tắm và dạ hội.

Anea vượt qua 76 thí sinh trong chung kết MGI 2015 tại Bangkok, Thái Lan. Cô gây ấn tượng với ngoại hình nổi bật, kỹ năng trình diễn tự tin và khả năng giao tiếp tốt trong phần phỏng vấn kín.

Vẻ đẹp của Anea ghi điểm với ban giám khảo bởi sự quyến rũ, mạnh mẽ, phù hợp với tiêu chí “Beauty, Body, Brain, Business” của MGI.

Tuy nhiên, người đẹp Cộng hòa Dominican là một trong những Hoa hậu đầu tiên bị ông Nawat tước danh hiệu Miss Grand International 2015 chỉ 5 tháng sau khi đăng quang do không thể hoàn thành các nghĩa vụ của mình với tư cách là hoa hậu. Theo Phó Chủ tịch cuộc thi, bà Teresa Chaivisut, Garcia gặp khó khăn trong việc sắp xếp lịch trình vì lý do học tập, dẫn đến việc phải hủy hoặc thay đổi nhiều sự kiện và chuyến bay quốc tế.

Phía người đẹp Anea và tổ chức Hoa hậu Hòa bình lao vào tranh cãi qua lại. Sau đó, Anea chủ động trả lại vương miện và tố tổ chức công khai nhiều thông tin không chính xác. Ở phía ngược lại, cô cũng bị tổ chức Hoa hậu Hoà bình tố là nói sai sự thật, thường xuyên vi phạm quy định, làm ảnh hưởng tới hoạt động chung. Sau đó, Claire Elizabeth Parker (Úc), người ban đầu là Á hậu 1, được chọn thay thế để đảm nhận danh hiệu Miss Grand International 2015.

Vào năm 2023, Anea García ghi danh tại cuộc thi Miss Universe Dominican Republic 2023 để tìm kiếm tấm vé đến Miss Universe nhưng may mắn đã không mỉm cười với cô.

2. Claire Elizabeth Parker (Miss Grand International 2015 thay thế)

Claire Parker là bóng hồng đến từ Úc, sở hữu chiều cao 1,71m, gương mặt thanh tú với các đường nét nhẹ nhàng, đôi mắt sáng và nụ cười ấm áp. Làn da trắng và mái tóc nâu dài giúp cô toát lên vẻ đẹp hiện đại, phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Trái với vẻ đẹp đậm chất Latin của Anea, bông hồng nước Úc này sở hữu vẻ đẹp dịu dàng nhưng vẫn cuốn hút.

Sau khi được bổ nhiệm làm hoa hậu thay thế Anea Garcia, Claire thực hiện các hoạt động quảng bá và từ thiện theo lịch trình của MGI. Tuy nhiên, đến năm 2019, cô bị tước danh hiệu do tham gia Miss Universe Australia 2019 (MUA), vi phạm quy định của MGI về việc không được tham gia các cuộc thi sắc đẹp khác khi còn mang danh hiệu, ngay cả khi nhiệm kì của cô đã kết thúc vào năm 2016.

Kể từ thời điểm dự thi MUA, Parker không còn được phép sử dụng danh hiệu Miss Grand International 2015 hoặc bất kỳ thương hiệu liên quan đến MGI từ thời điểm đó.

Đáng chú ý là tại MUA, Claire cũng không đạt được bất kì danh hiệu nào, dù được đặt cách vào Chung kết quốc gia.

3. Yuvna Rinishta (Á hậu 5 Miss Grand International 2022)

Năm 2022, Yuvna Rinishta - đại diện Mauritius đã ghi danh tại Miss Grand International 2022. Cô gây ấn tượng với nét đẹp hiện đại pha lẫn nét truyền thống Ấn Độ, với làn da nâu khỏe khoắn, đôi mắt sâu và nụ cười rạng rỡ. Vóc dáng cân đối cùng thần thái tự tin trong các hoạt động của MGI giúp cô ghi điểm mạnh mẽ, góp phần vào danh hiệu Miss Popular Vote và vị trí Á hậu 5 của cuộc thi.

Yuvna Rinishta sở hữu vẻ đẹp quyến rũ, khỏe khoắn với làn da nâu ấn tượng.

Tuy nhiên, ba ngày sau khi đăng quang, Yuvna Rinishta tuyên bố từ bỏ danh hiệu Á hậu 5, với lý do không thể ký hợp đồng và thực hiện các nghĩa vụ liên quan.

Đáp lại, tổ chức MGI tuyên bố hủy danh hiệu của Yuvna vì cô không hoàn thành nghĩa vụ. Hình ảnh của cô lập tức bị gỡ bỏ trên website chính thức cuộc thi, được thay thế bằng Roberta Angela Tamondong (người Philippines).

Sau khi từ bỏ danh hiệu Á hậu 5 Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, Yuvna Rinishta quyết định thử sức tại một cuộc thi Miss Eco International 2023. Cô là một trong những đối thủ "đáng gờm" của người đẹp Nguyễn Thanh Hà - đại diện Việt Nam tại cuộc thi này.

Mặc dù đã có kinh nghiệm "chinh chiến" tại nhiều cuộc thi sắc đẹp nhưng tại Miss Eco International 2023, cô vẫn không giành được giải thưởng nào ở các phần thi phụ.

4. Thae Su Nyein - Á hậu 2 Miss Grand International 2024

Ngay từ khi xuất hiện tại mùa giải 2024, ứng viên đến từ Myanmar - Thae Su Nyein đã được đánh giá là một trong những ứng cử viên nổi bật cho chiếc vương miện. Tại thời điểm dự thi, cô chỉ mới 17 tuổi nhưng đã có nhan sắc nổi bật, kỹ năng trình diễn tự tin và sự trưởng thành trong giao tiếp. Các chuyên trang sắc đẹp như Missosology và Sash Factor xếp cô vào nhóm ứng viên tiềm năng từ đầu cuộc thi.

Thae Su Nyein gây chú ý ngay từ đầu với lợi thế nhan sắc rất lớn, vóc dáng chuẩn, nét đẹp đậm chất châu Á. Nhiều người ví cô là “búp bê sống” của cuộc thi.

Chiều cao 1,71m cùng số đo ba vòng cân đối giúp cô nổi bật trong các phần thi áo tắm và dạ hội. Đó cũng là lý do giúp cho mỹ nhân 17 tuổi được Chủ tịch Nawat ưu ái xướng tên ngôi vị Á hậu 2.

Tuy nhiên, Thae Su Nyein đã bị thu hồi danh hiệu Á hậu 2 vào ngày 28/10/2024, sau khi cô công khai từ chối danh hiệu này trong một buổi livestream trên Facebook. Cô cho rằng Myanmar không nhận được những gì xứng đáng, cụ thể là các giải thưởng phụ như “Trang phục Dân tộc” và “Quốc gia Tiêu biểu của Năm” (Country Power of the Year). Chưa hết, mỹ nhân 17 tuổi còn mạnh mẽ tuyên bố trả lại danh hiệu cùng lời khẳng định: "Đến cuộc thi để giành ngôi vị hoa hậu chứ không phải để làm Á hậu 2".

Hành động của cô và giám đốc quốc gia Htoo Ant Lwin (người đã tháo vương miện và dải băng của Thae ngay trên sân khấu) bị tổ chức Miss Grand International coi là “hành vi không phù hợp” và vi phạm quy định.

Sau khi danh hiệu Á hậu 2 bị thu hồi, tổ chức MGI cũng không công bố người thay thế. Vụ việc gây tranh cãi lớn trong cộng đồng sắc đẹp, đặc biệt tại Myanmar, nơi Thae Su Nyein từng được kỳ vọng cao.

Hiện tại, Thae Su Nyein đang nỗ lực khôi phục hình ảnh và tiếp tục sự nghiệp sắc đẹp bằng cách tham gia các cuộc thi mới như Miss World Myanmar 2025 và có thể là Miss Cosmo hoặc Miss Universe.

Đối với trường hợp của Thuỳ Tiên, ngay sau khi có thông tin về việc cô bị khởi tố và bắt tạm giam, các diễn đàn và fanpage sắc đẹp uy tín trong và ngoài nước không chỉ đưa tin rầm rộ mà còn bày tỏ thắc mắc về danh hiệu Hoa hậu Hoà bình Quốc tế của cô có bị thu hồi hay không.

Hiện tại, tổ chức MGI chưa đưa ra thông báo chính thức về việc tước vương miện của Thùy Tiên. Tuy nhiên, vụ việc được cho là có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh của cô và danh hiệu. Dù hợp đồng giữa Thùy Tiên và MGI đã kết thúc, sự việc vẫn có thể tác động đến uy tín cuộc thi. Dựa trên quy định và mức độ nghiêm trọng của vụ việc, MGI có khả năng sẽ sớm công bố quyết định liên quan.