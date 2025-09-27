Yến Nhi 'sẽ phẫu thuật thẩm mỹ trước khi thi Miss Grand International'

Hôm 24/9, Miss Grand Vietnam 2025 Yến Nhi được bà Phạm Kim Dung - chủ tịch Miss Grand Vietnam - và hoa hậu Quế Anh trao sash, công bố vai trò thí sinh Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

Bên lề sự kiện, khi chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho cuộc thi nhan sắc quy mô quốc tế, Yến Nhi tiết lộ cô có kế hoạch can thiệp thẩm mỹ trước ngày lên đường sang Thái Lan tranh tài cùng đại diện các quốc gia khác.

Hoa hậu Yến Nhi.

Theo Yến Nhi, cô muốn "tút" nhan sắc vì cho đây là việc làm cần thiết để có diện mạo hoàn hảo, tự tin khi tranh tài ở đấu trường nhan sắc quốc tế. "Tôi yêu hình hài tự nhiên của mình nhưng vẫn muốn chủ động làm đẹp, hoàn thiện vẻ ngoài. Đến với Miss Grand International, nơi các thí sinh đều xuất sắc, tôi muốn xuất hiện với phiên bản tốt nhất của chính mình. Việc chỉnh sửa một vài đường nét không phải để chạy theo chuẩn mực nào mà là bước hoàn thiện cuối cùng sau nhiều năm rèn luyện ngoại hình và kỹ năng. Ngoài ra, tôi còn muốn lan tỏa thông điệp tích cực, khuyến khích chị em phụ nữ yêu thương bản thân, chủ động làm đẹp khi có nhu cầu", Yến Nhi nói.

Thời gian qua nàng hậu Gen Z tập trung nghiên cứu, tìm hiểu các phương pháp làm đẹp, chọn bác sĩ thẩm mỹ và cơ sở uy tín để được tư vấn cặn kẽ trước khi "đụng dao kéo". Yến Nhi cho biết phẫu thuật thẩm mỹ là việc quan trọng nên cô không muốn vội vàng và chỉ làm khi thực sự thấy an toàn, yên tâm.

"Ý thức nhan sắc không phải là tất cả nên bên cạnh chăm chút ngoại hình tôi còn rèn luyện, trau dồi bản lĩnh, mở rộng kiến thức, sự hiểu biết, các kỹ năng mềm và thực hiện những dự án cộng đồng về giáo dục, sức khỏe cho trẻ em. Tôi muốn đẹp từ trong ra ngoài, một cách bền vững", nàng hậu nói.

Yến Nhi bên chủ tịch Miss Grand Vietnam Phạm Kim Dung (bìa trái) và một khách mời ở lễ trao sash, hôm 24/9.

Yến Nhi dự định mang bộ trang phục "Thăng Long Hội", lấy cảm hứng từ bộ môn múa rối nước, do nhà thiết kế trẻ Nguyễn Huy Hoàng thực hiện, sang Thái Lan dự thi. Bộ cánh này từng giành giải nhất phần thi The Grand National Costume (Trang phục Văn hóa Dân tộc), thuộc khuôn khổ Miss Grand Vietnam 2025. Theo hoa hậu Lê Hoàng Phương, "Thăng Long Hội" rất hợp với Yến Nhi.

"Tôi cảm nhận tinh thần 'máu chiến' của Yến Nhi. Đây là điều cần thiết khi góp mặt ở Miss Grand International. Tôi mong Nhi giữ vững phong độ để tỏa sáng ở sân chơi quốc tế", Lê Hoàng Phương nói.

Ngoài trang phục dân tộc, Yến Nhi còn mang theo hai bộ đầm dạ hội do nhà mốt Thượng Gia Kỳ chuẩn bị riêng cho cô để dự thi bán kết và chung kết Miss Grand International 2025.

Chia sẻ cảm xúc trước khi lên đường, Yến Nhi cho biết: "Tôi không chắc có đạt được vị trí cao nhất hay không nhưng sẽ cố gắng hết sức để biến Miss Grand International thành một hành trình thật rực rỡ. Tôi muốn khi mình hô vang hai tiếng Việt Nam, những ai yêu thương Yến Nhi đều thấy ấn tượng, tự hào".

Yến Nhi diện trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ nghệ thuật múa rối nước

Dự kiến, ngày 29/9, Yến Nhi lên đường sang Thái Lan. Ngày 1/10, người đẹp dự buổi họp báo chào mừng các thí sinh. Sau đó cô và đại diện các quốc gia khác bước vào chuỗi hoạt động dày đặc của Miss Grand International 2025. Các người đẹp sẽ trình diễn áo tắm, trang phục văn hóa dân tộc, thi tài năng, phỏng vấn kín... Đêm bán kết diễn ra vào 15/10 và chung kết là ngày 18/10.

Yến Nhi sinh năm 2004, cao 1,72 m, số đo ba vòng 81-64-92 cm. Người đẹp quê Đắk Lắk đăng quang Miss Grand Vietnam 2025 hôm 14/9. Cô gây ấn tượng không chỉ bởi nhan sắc hiện đại, hình thể cân đối mà còn được yêu mến nhờ nghị lực sống, tinh thần cố gắng vượt qua khó khăn để vươn lên. Hoa hậu nói cô biết ơn bố làm phụ hồ, mẹ bán vé số để nuôi mình khôn lớn, trưởng thành.