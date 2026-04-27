Hoa hậu Việt Nam quê Đắk Lắk khoe đôi chân cực phẩm

Mới đây, Hà Trúc Linh tiếp tục thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh diện áo tắm hai mảnh trong chuyến nghỉ dưỡng. Thiết kế nhỏ gọn giúp người đẹp khoe trọn vóc dáng săn chắc, vòng eo thon gọn cùng đường cong nổi bật.

Người đẹp 21 tuổi gây ấn tượng với đôi chân thon dài quyến rũ.

Trong khung cảnh biển xanh, cát trắng và hàng dừa nhiệt đới, nàng hậu lựa chọn phong cách tạo dáng đơn giản nhưng vẫn toát lên thần thái cuốn hút.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc ngày càng thăng hạng của Hà Trúc Linh sau nửa năm đăng quang. Nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối khi Hà Trúc Linh chưa có cơ hội tham gia một cuộc thi nhan sắc quốc tế sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024.

Hà Trúc Linh là sinh viên Khoa Marketing, Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM), TP.HCM. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024, cô từng đăng quang cuộc thi Nét đẹp sinh viên UFM 2023.

Hà Trúc Linh sở hữu chiều cao 1m72 cùng số đo ba vòng 80-59-95. Không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình nổi bật, nàng hậu còn có thành tích học tập đáng chú ý. Nhiều năm liền, nàng hậu tích cực tham gia các hoạt động phong trào, ngoại khóa và công tác cộng đồng.

Hiện tại, Hà Trúc Linh có lịch trình hoạt động khá dày đặc. Cô thường xuyên góp mặt tại các sự kiện văn hóa, giải trí, tham gia chương trình thiện nguyện và hoạt động vì cộng đồng. Mỗi lần xuất hiện, nàng hậu đều cho thấy sự chỉn chu về hình ảnh, từ trang phục, thần thái đến cách ứng xử trước công chúng.