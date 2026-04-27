Trend làm đẹp gây sốt cả giới sao quốc tế: Nâng cơ mặt tức thì giá 0 đồng

Trong bối cảnh các phương pháp thẩm mỹ ngày càng phổ biến với chi phí đắt đỏ, một xu hướng làm đẹp mới đang thu hút sự chú ý nhờ tính đơn giản, hiệu quả tức thì và đặc biệt là hoàn toàn không tốn tiền. Được gọi vui là “nâng cơ mặt giả”, phương pháp này đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, mang đến diện mạo tươi trẻ mà không cần đến dao kéo.

Nâng cơ mặt với chi phí 0 đồng

Thay vì chi tiền cho cà phê đắt đỏ hay mua sắm xa xỉ, Fro Moniz, chuyên gia trang điểm tại Manhattan, New York, Mỹ chọn cách tiếp cận hoàn toàn khác là “nâng cơ mặt ngay tại nhà".

Không giống những ca phẫu thuật trị giá tới 100.000 USD (2,6 tỷ đồng) mà các nhân vật nổi tiếng như Kris Jenner hay giới thượng lưu tại khu Upper East Side từng thực hiện, Moniz áp dụng mẹo làm đẹp đơn giản bằng tóc. Phương pháp này không chỉ giúp cô tự tin hơn mà còn làm nổi bật vùng mí mắt, lông mày và trán.

“Càng trông giống như được nâng cơ, bạn càng thích nhìn mình trong gương", Moniz chia sẻ với The New York Post.

Fro Moniz gây sốt trên TikTok sau khi chia sẻ cách cô tự thực hiện nâng cơ mặt mini 0 đồng.

Theo Moniz, kỹ thuật này rất dễ thực hiện và chỉ mất chưa đến 10 phút. Cô bắt đầu bằng cách tết hai bím tóc nhỏ ở gần hai bên thái dương hoặc phía sau tai. Sau đó, các bím tóc được buộc chặt và kéo về phía trung tâm đầu, cố định bằng dây chun để tạo độ căng nhẹ ở đường chân tóc.

Hiệu ứng mang lại khá rõ rệt, phần da mặt như được kéo lên, giúp che đi dấu hiệu chảy xệ và các nếp nhăn nhỏ. Cuối cùng, các bím tóc được giấu khéo léo dưới lớp tóc phía trên để đảm bảo tính thẩm mỹ.

“Mọi thứ trông gọn gàng và tươi tắn hơn hẳn. Má sáng hơn, lớp trang điểm mắt sắc nét hơn bạn đang ‘làm phẳng’ khuôn mặt mà không cần phẫu thuật", Moniz cho biết.

Cô khẳng định đây chính là vẻ ngoài mà nhiều người đang hướng tới, rất trẻ trung, rạng rỡ nhưng không can thiệp dao kéo.

Xu hướng lan rộng từ người thường đến sao hạng A

Không chỉ những người yêu làm đẹp bình thường, phương pháp này còn được các ngôi sao nổi tiếng áp dụng. Nữ diễn viên Anne Hathaway (43 tuổi) đã khiến người hâm mộ bất ngờ với diện mạo trẻ trung tại thềm lễ trao giải Oscar 2026.

Trong một video hậu trường thu hút hơn 17,5 triệu lượt xem trên Instagram, đội ngũ làm đẹp của cô, dẫn đầu là nhà tạo mẫu tóc Orlando Pita, tiết lộ bí quyết tạo nên khuôn mặt căng mịn không nếp nhăn là thay vì phẫu thuật, họ sử dụng kỹ thuật tạo lực căng bằng tóc, tương tự như cách Moniz chia sẻ.

Điều này cũng phần nào làm rõ những đồn đoán gần đây về việc Hathaway can thiệp thẩm mỹ. Thực tế cô có thể chỉ đang tận dụng mẹo làm đẹp đơn giản nhưng hiệu quả.

Anne Hathaway và chuyên gia tạo kiểu tóc của cô chia sẻ bí quyết sở hữu khuôn mặt trẻ trung mà không cần can thiệp dao kéo,

Moniz cho biết, động lực của cô không đến từ sự phù phiếm mà là nhu cầu chăm sóc bản thân, đặc biệt trong giai đoạn mang thai. Ở tuần thứ 38 của thai kỳ, cô thường xuyên mệt mỏi và cần được tiếp thêm năng lượng tích cực. “Phương pháp này khiến tôi cảm thấy quyến rũ hơn. Tôi làm nó bất cứ khi nào cần thêm tự tin", cô nói.

Maddi Heyn, trợ lý bác sĩ 36 tuổi (sống tại Utah, Mỹ) và là mẹ của ba con cũng nhanh chóng bị thuyết phục bởi phương pháp này. “Tôi thấy nhà tạo mẫu của Anne Hathaway thực hiện kỹ thuật này tại Oscar và đã thử", Heyn nói.

Hiệu ứng mạng xã hội và những tranh luận trái chiều

Video ghi lại quá trình Heyn tự thực hiện “nâng cơ mặt giả” thu hút hơn 14,2 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh sự hưởng ứng, không ít ý kiến tỏ ra lo ngại. Một người dùng cảnh báo rằng việc buộc tóc quá chặt có thể gây rụng tóc. Người khác cho biết bản thân bị đau đầu khi thử phương pháp này. Có ý kiến cho rằng không nên đánh đổi sự thoải mái chỉ để có vẻ ngoài trẻ trung.

Đáp lại, Heyn bày tỏ quan điểm: “Cái đẹp chính là nỗi đau". Cô thừa nhận cảm giác căng đầu có thể xuất hiện, tùy thuộc vào độ chặt của bím tóc, nhưng cho rằng đó là cái giá chấp nhận được.

Theo Heyn, hiệu quả của phương pháp không chỉ nằm ở vẻ ngoài mà còn ở sự tự tin mà nó mang lại. “Tôi đã thử trước một buổi hẹn hò. Chồng nhận ra ngay và khen tôi rất xinh đẹp", cô kể.

Mặc dù thường gây ra những cơn đau đầu khi làm kiểu tóc này, nhưng Heyn cho rằng những cơn đau nhẹ đó đáng giá so với cảm giác tự tin và quyến rũ.

Đối với nhiều phụ nữ, đặc biệt là các bà mẹ, việc dành thời gian chăm sóc bản thân thường bị xếp sau công việc, gia đình và con cái. Những mẹo nhỏ như “nâng cơ mặt giả” giúp họ tìm lại cảm giác là chính mình. “Chúng ta thường đặt bản thân ở vị trí cuối cùng. Những điều nhỏ như thế này giúp tôi cảm thấy tốt hơn và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình", Heyn chia sẻ.

Trong bối cảnh các phương pháp chống lão hóa ngày càng đa dạng, từ tiêm filler, phẫu thuật đến những liệu pháp cực đoan, thì “nâng cơ mặt giả” nổi lên như một lựa chọn đơn giản, dễ tiếp cận.

Dù không phải là giải pháp lâu dài và vẫn tồn tại một số "tác dụng phụ", phương pháp này đang có sức hút khá lớn nhờ sự tiện lợi và hiệu quả tức thì và phản ánh xu hướng mới là làm đẹp không nhất thiết phải tốn kém hay phức tạp. Đôi khi, chỉ cần vài thao tác đơn giản cũng đủ để mang lại sự thay đổi đáng kể cả về diện mạo lẫn tinh thần và đó chính là điều mà nhiều người tìm kiếm.