Vì sao Anne Hathaway được mệnh danh là 'Người đẹp nhất thế giới'?

Anne Hathaway được tạp chí People vinh danh là 'Người đẹp nhất thế giới 2026'. Ảnh: People

Ở tuổi 43, Anne Hathaway vẫn thường xuyên khiến công chúng ngạc nhiên vì vẻ ngoài trẻ trung, làn da căng bóng và thần thái gần như không thay đổi sau hơn 20 năm hoạt động ở Hollywood. Mới đây, cô được tạp chí People vinh danh là "Người đẹp nhất thế giới" với nhận định: "Sau nhiều năm tự nhận là người khắt khe nhất với bản thân, ngôi sao The Devil Wears Prada đang dần từ bỏ ý niệm về sự hoàn hảo, điều khiến cô trở nên rạng rỡ, tự tin và được săn đón hơn bao giờ hết".

Không chỉ nhờ gương mặt hài hòa hay đôi mắt to đặc trưng, vẻ đẹp của Anne Hathaway còn đến từ lối sống ổn định, chăm sóc sức khỏe toàn diện và quan điểm tích cực về tuổi tác.

Chống nắng là ưu tiên số một

Anne Hathaway nhiều lần nói cô coi kem chống nắng là bước không thể thiếu trong quy trình chăm sóc da. Nữ diễn viên thường tránh nắng trực tiếp, đội mũ rộng vành, mặc đồ chống tia UV khi đi biển hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời. Cô cũng sử dụng kem chống nắng phổ rộng ngay cả trong những ngày nhiều mây.

Theo các chuyên gia da liễu, tia UV là nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa sớm, nếp nhăn và sạm nám. Việc bảo vệ da đều đặn trong thời gian dài giúp duy trì độ đàn hồi và vẻ ngoài trẻ trung hơn bất kỳ sản phẩm chống lão hóa đắt tiền nào.

Ưu tiên dưỡng ẩm và quy trình tối giản

Thay vì sử dụng quá nhiều mỹ phẩm, Anne Hathaway theo đuổi quy trình chăm sóc da tối giản nhưng đều đặn. Cô tập trung vào làm sạch nhẹ nhàng, dưỡng ẩm sâu và bổ sung các sản phẩm giàu chất chống oxy hóa như vitamin C. Nữ diễn viên đặc biệt chú trọng vùng mắt bằng các loại mặt nạ mắt và kem dưỡng riêng để giảm bọng mắt, quầng thâm và nếp nhăn nhỏ.

Chia sẻ với PageSix, Hathaway cho biết cô yêu thích các sản phẩm của Shiseido, đặc biệt là dòng Vital Perfection. Ngoài ra, cô còn dùng mặt nạ mắt của 111Skin để giảm sưng và giúp gương mặt trông tỉnh táo hơn.

Massage mặt để giữ đường nét săn chắc

Một bí quyết nổi tiếng khác của Anne Hathaway là massage và điêu khắc gương mặt. Cô thường tìm đến chuyên gia chăm sóc da Georgia Louise để thực hiện các liệu pháp massage nâng cơ, giảm sưng và cải thiện lưu thông máu.

Theo chuyên gia, các động tác massage lạnh, dùng thìa lạnh hoặc dụng cụ massage có thể giúp giảm bọng mắt, tạo hiệu ứng gương mặt gọn gàng hơn và khiến da trông sáng khỏe hơn sau thời gian ngắn.

Với Anne Hathaway, vẻ đẹp không nằm ở việc trẻ mãi, mà ở cách chăm sóc bản thân và tận hưởng từng giai đoạn cuộc sống. Ảnh: Elle

Bỏ rượu, ăn nhiều rau và chất béo lành mạnh

Anne Hathaway cho biết cô đã ngừng uống rượu từ những năm 30 tuổi vì cảm thấy không thể duy trì lối sống mong muốn nếu còn uống đồ có cồn. Nữ diễn viên cũng ăn theo hướng giàu thực vật, ưu tiên rau xanh, trái cây, quả bơ và các chất béo tốt để hỗ trợ sức khỏe làn da và nội tiết tố.

Cô thường xuyên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc uống đủ nước, bởi da mất nước dễ trở nên xỉn màu, kém đàn hồi và xuất hiện nếp nhăn rõ hơn.

Tập luyện đều đặn nhưng không ép bản thân

Anne Hathaway duy trì tập thể dục thường xuyên để giữ vóc dáng và cải thiện tinh thần. Cô thích các bài tập nhẹ nhàng như pilates, đi bộ, cardio kết hợp sức bền và thường thay đổi hình thức tập để không bị nhàm chán. Huấn luyện viên của cô, Don Saladino, cho biết Hathaway không theo đuổi kiểu "càng đau càng hiệu quả" mà tập trung xây dựng sức khỏe lâu dài, sự dẻo dai và tâm trạng tích cực.

Ngủ đủ và giữ tinh thần ổn định

Anne Hathaway cho rằng giấc ngủ chất lượng là một trong những liệu pháp làm đẹp hiệu quả nhất. Cô cố gắng ngủ đủ để da có thời gian tái tạo, giảm sưng mặt và quầng thâm mắt. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng dành thời gian cho thiền, nghỉ ngơi và quản lý căng thẳng.

Điều khiến Anne Hathaway khác biệt là cô không cố chống lại tuổi tác. Nữ diễn viên từng nói: "Lão hóa chỉ là một cách khác để gọi việc được sống". Với cô, vẻ đẹp không nằm ở việc trông trẻ hơn tuổi thật, mà ở việc biết chăm sóc bản thân, chấp nhận cơ thể và sống vui vẻ hơn qua từng giai đoạn cuộc đời.

Đời tư kín tiếng và cuộc hôn nhân bền vững với doanh nhân Adam Shulman được xem là chỗ dựa giúp Anne Hathaway giữ sự cân bằng và tỏa sáng suốt nhiều năm. Ảnh: WWD

Anne Hathaway sinh năm 1982 tại Brooklyn, New York, Mỹ. Cô nổi tiếng từ đầu những năm 2000 với vai Mia Thermopolis trong The Princess Diaries và sau đó ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như The Devil Wears Prada, Les Misérables và Interstellar. Năm 2013, cô giành giải Oscar "Nữ diễn viên phụ xuất sắc" cho vai Fantine trong Les Misérables. Ngoài sự nghiệp thành công, Anne Hathaway còn được yêu thích nhờ vẻ ngoài trẻ trung, phong cách thanh lịch và lối sống lành mạnh.