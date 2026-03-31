Hoa hậu Hà Trúc Linh gây thương nhớ bởi vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng

Sau gần 1 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh gây chú ý khi xuất hiện cùng dàn người đẹp nổi tiếng gồm Hoa hậu Ngọc Châu và Miss Cosmo Vietnam Phương Linh tại Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk). Đây là dịp hiếm hoi những nhan sắc từ các sân chơi sắc đẹp khác nhau hội tụ, tạo nên màn "đọ sắc" ấn tượng. Trong khi Ngọc Châu chọn phong cách phóng khoáng, Phương Linh ghi điểm bởi sự hiện đại, thì Hà Trúc Linh vẫn trung thành với hình ảnh "nàng thơ" trong trẻo.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh

Từ trái qua: Ca sĩ Uyên Linh, Hoa hậu Hà Trúc Linh, Hoa hậu Ngọc Châu, Miss Cosmo Vietnam Phương Linh

Trong trang phục của nhà thiết kế Helene Hoài, mỗi người đẹp đều mang một màu sắc riêng biệt. Để làm nổi bật cá tính của từng nhân vật, nhà mốt đã dành trọn một tháng để hoàn thiện các trang phục riêng biệt. Nếu như Ngọc Châu được ưu ái những đường cắt cúp táo bạo, khoét sâu tôn vẻ gợi cảm, hay Phương Linh thanh lịch với những thiết kế cổ chữ V chừng mực, thì Hà Trúc Linh lại được khắc họa bằng sự lãng mạn thuần khiết.

Bên cạnh dàn hoa hậu, sự góp mặt của ca sĩ Uyên Linh và tân binh Izara Thiên Nga cũng tạo nên mảnh ghép đa dạng cho cuộc hội ngộ. Dù sở hữu chiều cao hạn chế hơn các nàng hậu, Uyên Linh vẫn toát lên vẻ sang trọng trong những thiết kế kín đáo, tôn dáng. Trong khi đó, nét trẻ trung của giọng ca 17 tuổi Thiên Nga lại mang đến hơi thở mới mẻ, đối lập với sự mặn mà của các đàn chị.

Hoa hậu Hà Trúc Linh trung thành với phong cách giản dị

Giữa những phong cách thời trang đa dạng, Hà Trúc Linh chọn cho mình những bộ cánh tông trắng bay bổng với chi tiết vai bồng và chân váy xếp lớp nhẹ nhàng. Sử dụng các chất liệu như organza, tơ và chiffon, các thiết kế này không chỉ giúp nàng hậu sinh năm 2004 khoe khéo làn da nâu khỏe khoắn mà còn tôn lên chiều cao 1,72m cùng số đo hình thể 80-59-95 cm.

Sau một năm gia nhập showbiz, mỹ nhân đến từ Phú Yên vẫn duy trì hình tượng khá an toàn. Thay vì chạy theo những trào lưu phá cách, cô tập trung xây dựng phong thái của một người phụ nữ truyền cảm hứng, hiện đại nhưng vẫn giữ được sự chuẩn mực.

NTK Helene Hoài bên các nàng hậu

Đăng quang vào tháng 6/2025 tại Huế, Hà Trúc Linh kế nhiệm Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy. Trước đó, cô là sinh viên Đại học Tài chính - Marketing (TP.HCM) và từng giành giải Hoa khôi của trường năm 2023. Trong gần một năm nhiệm kỳ, Hà Trúc Linh duy trì hình ảnh ổn định, tập trung vào phong cách thanh lịch và nhẹ nhàng. Việc kết hợp giữa nền tảng học vấn và sự tự tin trong giao tiếp giúp nàng hậu 2X giữ được thiện cảm với công chúng.