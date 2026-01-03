Hà Trúc Linh: 'Tôi đã phụ giúp bố mẹ những khoản tiền vừa sức'

Chia sẻ với Tiền Phong trong cuộc phỏng vấn đầu năm, Hoa hậu Hà Trúc Linh cho biết sau nửa năm đăng quang danh hiệu Hoa hậu Việt Nam, cuộc sống của cô có nhiều thay đổi. Cô được đi nhiều nơi và học được cách thích nghi linh hoạt với thời cuộc. Hà Trúc Linh nói cô luôn cố gắng trong khả năng để đóng góp vào các hoạt động tập thể như giúp đỡ bà con lũ lụt, diễu hành A80, các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, xã hội… Danh hiệu Hoa hậu Việt Nam là bước đệm để cô thực hiện các hoạt động hướng về cộng đồng.

Chuyến đi đáng nhớ nhất của Trúc Linh trong năm 2025 là chuyến đi giao lưu văn hóa tại Trung Quốc. Cô đã được tới thăm những địa danh mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng công tác, học tập. Người đẹp hy vọng năm 2026 sẽ có thêm nhiều chuyến đi ý nghĩa.

Điểm lại năm 2025, Hà Trúc Linh thấy may mắn vì có sức khỏe ổn định hơn trước đây, giúp cô tham gia và chinh phục danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2024. Bên cạnh đó, cô bắt đầu tự lo được cho bản thân và giúp đỡ gia đình. “Trên hành trình đó, có nhiều chuyện không mong muốn, tôi cũng gặp khó khăn trong việc cân bằng giữa học tập và danh hiệu. Tôi cũng áp lực như bao bạn trẻ bằng tuổi mình khi vừa là sinh viên năm cuối, vừa đảm đương trọng trách hoa hậu. Nhưng tôi nghĩ khi còn trẻ, mình nên gặp nhiều khó khăn, va vấp thì trưởng thành sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn”, người đẹp chia sẻ.

Hà Trúc Linh nói trong năm 2025, nhiều người gặp áp lực tài chính và cô cũng không ngoại lệ. “Nhưng tôi cho phép mình dùng tiền kiếm được để đầu tư hình ảnh. Để có thể kiếm được nhiều hợp đồng sau này thì phải chấp nhận đầu tư để hình ảnh chỉn chu hơn. Đi qua khó khăn, nếu mình quyết tâm, chắc chắn sẽ bùng nổ. Năm 2025, tôi không quá mạnh về truyền thông nhưng tôi đã đi đúng ngay từ đầu. Dù không quá rầm rộ, nổi bật nhưng chắc chắn tôi sẽ có thêm nhiều kế hoạch để năm 2026 rực rỡ hơn”, cô nói.

Trúc Linh cho biết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 được tổ chức trong thời điểm có nhiều khó khăn, gặp nhiều thử thách nhưng chương trình vẫn có tiếng vang về truyền thông, đó là động lực khiến cô cố gắng hơn. “Đăng quang trong thời điểm khó khăn nên tôi luôn tự nhủ phải cố gắng, kiên trì, nỗ lực mỗi ngày. Tôi luôn chủ động thay đổi, thích nghi với thời cuộc”, cô nói.



Trong vai trò Hoa hậu Việt Nam, Trúc Linh chủ động tìm tòi, học hỏi thêm nhiều kiến thức mới mẻ. Trước đây, cô học chuyên ngành truyền thông và giờ đây là nhân vật của truyền thông, điều đó đã giúp cô học hỏi rất nhiều. “Trước đây trên ghế nhà trường tôi được học lý thuyết về marketing thì bây giờ tôi có cơ hội thực hành. Tôi luôn chủ động trong việc tạo nội dung, làm truyền thông cho bản thân để làm sao có thể chạm vào khán giả, được nhiều người biết đến hơn”, cô nói.

Nhận được sự hỗ trợ của thầy cô nên Trúc Linh sắp xếp được lịch học để hoàn thành trọng trách của một hoa hậu. Có những môn cô học tại trường, có những môn được học online. Người đẹp kể nhiều khi buổi sáng đi sự kiện, buổi chiều lại chạy deadline thi cử.

Trúc Linh nói cô mong muốn trở thành giám đốc marketing của một tập đoàn, doanh nghiệp. Hiện tại, cô cũng làm công việc marketing cá nhân và điều đó cho cô những trải nghiệm, đo lường được hiệu ứng của mạng xã hội. “Khi mình học đúng chuyên ngành và có cơ hội áp dụng thì mình sẽ có những góc nhìn khác. Sau khi tốt nghiệp, tôi muốn học lên thạc sĩ để có thêm nhiều góc nhìn mới vì tôi đã có học bổng chuyên ngành marketing. Biết đâu sau này tôi lại trở về làm giảng viên ở trường”, cô chia sẻ.

Trúc Linh cho biết ngày trước cô phải hỏi ý kiến gia đình, xin tiền bố mẹ để đầu tư cho các khóa học nhưng bây giờ đã có thể tự trang trải. Người đẹp nói cô phụ giúp gia đình những khoản tiền vừa sức với mình. “Tuổi nhỏ mình làm việc nhỏ. Mình còn nhiều thời gian học tập, làm việc, kiếm tiền để sau này lo cho bố mẹ nhiều hơn. Bố mẹ luôn nói rằng tôi phải lo cho bản thân trước”, cô nói.

Người đẹp chia sẻ có dự định học bằng lái xe để chở bố mẹ. Cô cũng muốn tiết kiệm một số tiền để đầu tư, gây quỹ. Hoa hậu cũng thích kinh doanh và đang ấp ủ nhiều dự định. Trong năm 2026, cô dành nhiều thời gian để suy nghĩ về các định hướng, lên kế hoạch dài hạn và phấn đấu thực hiện.

Trúc Linh nói cô thích có một ngôi nhà cạnh biển, nhưng nếu để thuận tiện cho công việc, cô muốn mua một căn chung cư ở TPHCM. “Hiện tại, tôi đang trau dồi những kỹ năng chuyên môn, nếu sau này nhan sắc có xuống thì vẫn có thể làm những công việc khác. Nếu không rực rỡ thì mình cứ bình ổn thôi cũng tốt rồi”, cô chia sẻ.