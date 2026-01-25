Hòa hậu Hàn Quốc tán tỉnh 4 chàng trai cùng lúc gây tranh cãi

Trong tập 4 của chương trình thực tế Single’s Inferno (Địa ngục độc thân) phát sóng trên nền tảng Netflix, Mina Sue Choi bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý theo chiều hướng tiêu cực. Những hành động thiếu nhất quán của Hoa hậu Trái đất 2022 khiến cả dàn quan sát viên lẫn khán giả theo dõi màn ảnh nhỏ rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Không ai có thể xác định chính xác cô đang thực sự rung động trước chàng trai nào.

Mina Sue Choi trở thành tâm điểm chú ý khi liên tục có những hành động gây tranh cãi. IG.

Mọi chuyện bắt đầu rắc rối khi Mina Sue Choi tới đảo thiên đường cùng Lim Soo Bin. Cô thậm chí còn tỏ thái độ ghen tuông rõ rệt khi thấy anh trò chuyện cùng người khác giới. Thế nhưng ngay sau đó, người đẹp lại có động thái tặng kẹo ngọt ngào cho Sung Hun. Sự mập mờ trong cách hành xử của cô đã châm ngòi cho những tranh cãi nảy lửa trong cộng đồng người xem.

Mina Sue Choi từng đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2021. IG.

Sự thay đổi cảm xúc chóng mặt khiến người xem ngỡ ngàng

Đỉnh điểm của sự khó hiểu diễn ra khi các thí sinh tham gia hoạt động đốt lửa trại kết hợp trò chơi "thật hay thách". Tại đây, Lim Soo Bin đã chủ động chuyển chỗ ngồi cạnh Mina Sue Choi rồi thì thầm khẳng định cô là người anh quan tâm nhất. Đáp lại tấm chân tình đó, khi được hỏi muốn cùng ai tới đảo thiên đường trong lần tiếp theo, Mina Sue Choi lại gạt bỏ cả Lim Soo Bin lẫn Sung Hun để chọn Woo Sung Min. Cô nàng ghé sát tai Sung Min thì thầm đề nghị anh đi cùng mình. Điều đáng nói là trong cuộc phỏng vấn trước đó, Mina chỉ xếp Woo Sung Min ở vị trí thứ 3 trong danh sách quan tâm, còn Sung Hun mới là người đứng đầu.

Cô người Hàn Quốc đầu tiên giành chiến thắng tại Miss Earth 2022. IG.

Quyết định này khiến không khí giữa các thí sinh trở nên trầm lắng và gượng gạo. Theo dõi từ trường quay, nữ diễn viên Lee Da Hee bày tỏ sự ngạc nhiên tột độ trước lựa chọn khó đoán này. Giải thích với ê-kíp sản xuất, Mina Sue Choi cho biết cô cảm thấy vui khi chụp ảnh cùng Sung Min nên muốn tìm cơ hội gần gũi hơn.

Chưa dừng lại ở đó, Mina Sue Choi tiếp tục tạo ra cú sốc lớn khi tiết lộ cô bắt đầu nảy sinh tình cảm với chàng trai thứ tư là Song Seung Il. Lý do đơn giản chỉ vì cô nhận được kẹo từ anh. Ngay khi được hỏi đang bị thu hút bởi ai nhất trong phần trò chơi, nàng hậu không ngần ngại tiến đến bên Song Seung Il thì thầm mong muốn hẹn hò cùng anh. Hành động táo bạo này làm tổn thương Kim Min Ji, cô gái cũng đang dành tình cảm cho Seung Il.

Làn sóng phản ứng gay gắt trên mạng xã hội

Chứng kiến những diễn biến tình cảm xoay chiều liên tục của Mina Sue Choi, thành viên ban bình luận Dex đã phải thốt lên đầy hoài nghi về tốc độ thay đổi tình cảm của cô. Trong khi đó, người mẫu Hong Jin Kyung nhận định cách thể hiện của Mina Sue Choi quá bất ngờ, thiếu sự cân nhắc tới cảm xúc của những người liên quan.

Ngay sau khi tập 4 lên sóng, cái tên Mina Sue Choi lập tức trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn. Theo tờ MHN, đông đảo khán giả đã tràn vào trang Instagram cá nhân của người đẹp sinh năm 1999 để trút giận. Họ để lại hàng loạt bình luận chỉ trích thái độ tham lam và thiếu tôn trọng người khác của cô trong chương trình.

Mina Sue Choi từng đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc 2021 trước khi làm nên lịch sử là người Hàn Quốc đầu tiên giành chiến thắng tại Miss Earth 2022. Cô sở hữu nền tảng học vấn ấn tượng khi theo học chuyên ngành truyền thông tại Đại học Illinois, đồng thời thông thạo nhiều ngoại ngữ nhờ thời gian sinh sống tại Australia, Canada hay Mỹ. Ngoài việc tham gia show thực tế, cô còn lấn sân diễn xuất với các vai nhỏ trong phim DNA Lover (TV Chosun, 2024) hay dự án Melo Movie của Netflix dự kiến ra mắt năm 2025. Tuy nhiên, hình ảnh đẹp đẽ mà cô dày công xây dựng đang bị lung lay dữ dội sau những màn thể hiện gây tranh cãi tại Địa ngục độc thân.