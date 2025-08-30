Tạm giữ hình sự người phụ nữ lừa đảo bán giấy mời sự kiện A80

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Phan Hạnh Thương (sinh năm 1993, trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức rao bán "giấy mời xem diễu binh".

Đối tượng Phan Hạnh Thương. Ảnh: Thông tin Chính phủ.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an TP Hà Nội phát hiện một số đối tượng đăng tin rao bán giấy mời tham dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lực lượng công an đã nhanh chóng xác minh, làm rõ danh tính đối tượng rao bán giấy mời là Phan Hạnh Thương.

Theo đó, Thương đã sử dụng Facebook "Phan Hanh Thuong" của mình đăng tin rao bán giấy mời với giá 2 triệu đồng. Để tạo niềm tin, Thương đưa ra thông tin đây là giấy mời được người quen cho, tặng và yêu cầu khách cung cấp thông tin căn cước để khách yên tâm. Thương còn rủ một người khác cùng gom khách để thực hiện việc lừa đảo.

‎Tính đến ngày 27/8, Thương đã nhận tổng cộng 135 triệu đồng và hứa hẹn sẽ chuyển 68 giấy mời. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thương đã sử dụng vào việc trả nợ và chi tiêu cá nhân và không có bất kỳ giấy mời nào trả cho khách.