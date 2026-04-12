Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ bị cô lập

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với người dẫn chương trình Luis Borrego của kênh Univision, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch đã tiết lộ về những kỷ niệm khi tham gia cuộc thi Miss Universe 2025 tại Thái Lan.

Fatima Bosch khẳng định khi đối mặt với ông Nawat Itsaragrisil - Chủ tịch Miss Grand International kiêm Giám đốc điều hành của Miss Universe, cô đã không ngần ngại lên tiếng bảo vệ bản thân và các thí sinh khác.

Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Trong cuộc họp báo Hoa hậu Hoàn vũ 2025 ở Thái Lan, ông Nawat đã tỏ thái độ không hài lòng vì nhiều thí sinh từ chối quay quảng cáo để quảng bá cho nước chủ nhà. Sau đó, ông Nawat chỉ thẳng mặt Fatima và mắng cô thiếu chuyên nghiệp.

Fatima Bosch và nhiều người đẹp đã bày tỏ bức xúc, bỏ về giữa lúc họp báo. Khi đó, nhiều người cho rằng ông Nawat ức hiếp người đẹp Mexico. Nhiều khán giả lên tiếng bênh vực và ủng hộ Fatima chống lại Nawat.

Trong cuộc phỏng vấn với Univision, Fatima tiết lộ không có thí sinh nào trong top 5 Miss Universe 2025 (gồm các người đẹp Thái Lan, Venezuela, Philippines, Bờ Biển Ngà) lên tiếng bênh vực cô. Theo Fatima, tất cả đều im lặng, có lẽ vì sợ mất danh hiệu hoặc không muốn dính líu đến tranh cãi.

"Trong khoảnh khắc tôi lên tiếng bảo vệ bản thân và các thí sinh khác, không một ai trong 4 người kia lên tiếng. Tất cả đều ở đó, làm theo lời Nawat. Có lẽ họ sợ danh hiệu của mình có thể bị tước bỏ", cô nói.

Fatima tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của sự nhất quán giữa lời nói và hành động, đặc biệt đối với người mong muốn trở thành tiếng nói cho phụ nữ trên toàn thế giới. Theo Fatima, khoảnh khắc cô đứng lên tố cáo ông Nawat là bước ngoặt giúp cô nổi bật so với các thí sinh khác.

"Tôi tin rằng nếu bạn mong muốn trở thành tiếng nói toàn cầu cho phụ nữ, thì luôn phải có sự nhất quán giữa lời nói và hành động của bạn. Không phải mọi thứ đều có thể nhìn thấy từ bên ngoài", cô khẳng định.

Những chia sẻ của Fatima khiến các fan sắc đẹp có thêm cơ sở tin rằng cô bị các thí sinh cô lập. Trong quá trình tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2025, nhiều thông tin cho biết Fatima được ưu ái vì là đại diện Mexico. Khi đó, ông chủ của Miss Universe là doanh nhân Raul Rocha cũng là người Mexico.

Những người đẹp còn lại trong top 5 Hoa hậu Hoàn vũ 2025 từng được cho rằng có thái độ không phục chiến thắng của Fatima Bosch. Trong tiệc mừng sau đăng quang, Á hậu 1 là người đẹp Thái Lan - Praveenar Singh - đã thể hiện sự lạnh lùng. Trong khi đó Á hậu 3 là người đẹp Philippines - Ahtisa Manalo không ngần ngại chia sẻ rằng cô đã nghĩ mình và người đẹp Bờ Biển Ngà nên là hai thí sinh nắm tay nhau ở khoảnh khắc công bố hoa hậu.

Sau cuộc thi, á hậu 2 và á hậu 4 của cuộc thi cũng đồng loạt từ bỏ danh hiệu. Nhiều thí sinh khác của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 cũng lên tiếng tố cáo ban tổ chức cuộc thi thiên vị, thiếu công bằng.

Fatima Bosch còn bị chính những người tiền nhiệm đồng hương chê bai không xứng đáng. Lupita Jones - Hoa hậu Hoàn vũ 1991 đến từ Mexico chê bai cách Fatima Bosch trả lời, ứng xử trên truyền thông. Bà Lupita còn cho rằng Fatima Bosch thiếu khiêm nhường, thường xuyên khoe khoang về những điều mình làm được trên truyền thông.

Trong khi đó, Hoa hậu Hoàn vũ 2020 Andrea Meza - giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ 2025 nhận xét Fatima Bosch thiếu chuyên nghiệp và phản ứng thái quá. Andrea Meza cho rằng tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ cần cải tổ ngay lập tức để Fatima Bosch nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn.

Không nhận được sự ủng hộ từ các thí sinh, giám khảo và khán giả, nhiệm kỳ của Fatima Bosch trải qua nhiều khó khăn, sóng gió. Sau 5 tháng đăng quang, cô bị nhận xét mờ nhạt và vẫn thất bại trong việc chiếm cảm tình của công chúng.