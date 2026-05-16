Dàn hoa hậu đổ bộ thảm đỏ Cannes

Trong ngày thứ hai xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes 2026, đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Fatima Bosch chọn bộ váy dạ hội tông màu đỏ đậm, khoe lưng trần quyến rũ. Người đẹp Mexico chọn phong cách trang điểm, làm tóc cổ điển để tôn lên vẻ sang trọng. Đây là lần đầu Fatima có cơ hội sải bước trên thảm đỏ liên hoan phim danh giá nhất hành tinh.

Trước đó, cô xuất hiện trên thảm đỏ trong ngày khai mạc, diện bộ váy đính đá lấp lánh, đeo sash Miss Universe. Nhiều người cho rằng cô xuất hiện mờ nhạt, không được chú ý trên thảm đỏ liên hoan phim danh giá nhất thế giới. Một số bình luận còn chỉ ra rằng Fatima bị các tay máy ngó lơ.

Hoa hậu tới liên hoan phim từ 13/5 đến 17/5. Trong thời gian lưu trú, cô tham dự một số buổi ra mắt phim nổi bật thuộc tuyển chọn chính thức của Cannes và xuất hiện trên thảm đỏ. Trang chủ Miss Universe liên tục cập nhật hình ảnh Fatima Bosch tại Cannes. Tuy nhiên, các bài đăng nhận về những phản ứng tiêu cực từ công chúng.

Fatima được ê-kíp chăm chút kỹ càng trước khi bước lên thảm đỏ. Nửa năm nhiệm kỳ vừa qua, người đẹp bận rộn với nhiều chuyến công tác khắp thế giới. Dù nỗ lực nhiều, Fatima vẫn chưa chiếm được cảm tình của công chúng.

Trái ngược với sự mờ nhạt của Fatima Bosch, Hoa hậu Hoàn vũ 2016 Iris Mittenaere được cánh săn ảnh săn đón khi xuất hiện trên thảm đỏ buổi công chiếu phim Fatherland tại Cannes. Cô là gương mặt thường xuyên được mời tham dự Liên hoan phim Cannes nhiều năm qua.

Người đẹp Pháp khoe dáng trong bộ váy xuyên thấu màu tím bay bổng. Vẻ ngoài sang trọng, quyến rũ của cô nhận được nhiều khen ngợi từ fan sắc đẹp.

Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 Isabella Menin cũng có màn xuất hiện ấn tượng trên thảm đỏ Cannes 2026. Cô ghi điểm khi diện bộ váy tông màu xanh nổi bật với thiết kế cầu kỳ, lạ mắt. Người đẹp đeo trang sức tông màu ton-sur-ton với trang phục, toát lên vẻ sang trọng, lộng lẫy.

Gương mặt xinh đẹp và thần thái cuốn hút của Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2022 lọt vào ống kính các tay máy quốc tế trên thảm đỏ Cannes.

Isabella Menin có nhiều khoảnh khắc đẹp trên thảm đỏ. Cô là khách mời của Liên hoan phim Cannes trong nhiều năm qua. Tuy không phải là diễn viên nhưng người đẹp Brazil được nhiều nhãn hàng mời tới Cannes với tư cách khách VIP.

Isabella Menin chọn bộ váy đen cúp ngực sang trọng trong ngày thứ hai ở Cannes. Sau khi kết thúc nhiệm kỳ Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, người đẹp vẫn hoạt động sôi nổi trong lĩnh vực người mẫu.