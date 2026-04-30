Hoa hậu, á hậu diện áo dài kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Dịp lễ 30/4, các hoa hậu, người đẹp chia sẻ khoảnh khắc diện áo dài, mừng ngày lễ lớn của dân tộc. Đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh diện áo dài phom dáng truyền thống, nón lá in họa tiết cờ đỏ sao vàng trong ngày kỷ niệm non sông một dải. "Mừng ngày non sông nối liền một dải, mừng ngày Tổ quốc trọn vẹn niềm vui. Chào mừng kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026)", Hà Trúc Linh viết.

Hoa hậu Tô Diệp Hà diện tà áo dài đỏ rực mừng kỷ niệm ngày lễ 30/4. Cô nói áo dài đỏ gợi nhớ màu cờ Tổ quốc. Áo dài Việt Nam không chỉ là trang phục truyền thống mà còn là biểu tượng rất đẹp của văn hóa dân tộc. "Dịp này, tôi chọn chụp ảnh tại Bảo tàng TPHCM, nơi lưu giữ nhiều giá trị lịch sử và văn hóa. Khi đứng ở đây trong tà áo dài, tôi có cảm giác như đang được gợi nhắc về những ký ức, câu chuyện và niềm tự hào của dân tộc", Tô Diệp Hà chia sẻ thêm.

Tô Diệp Hà cho biết cô yêu tà áo dài Việt Nam. Chỉ cần có dịp phù hợp, cô luôn muốn diện trang phục truyền thống xuất hiện trước công chúng.

Về kế hoạch kỳ nghỉ lễ, Tô Diệp Hà nói cô dành thời gian cho bản thân và gia đình sau chuỗi lịch trình bận rộn từ đầu năm. "Tôi dành kỳ nghỉ lễ để khởi động lại năng lượng, nhưng đã lên lịch sẵn sàng làm việc trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Việc được đi làm và cống hiến hết mình là niềm vui lớn. Tôi cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày", cô chia sẻ thêm.

Hoa hậu Tiểu Vy khoe vẻ đẹp được khán giả nhận xét là "trong veo" trong bộ ảnh tại Hà Nội, hướng đến dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hoa hậu Thanh Thủy mặc giản dị, chụp ảnh check-in trước cổng Dinh Độc lập dịp kỷ niệm 51 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Trong loạt ảnh chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, Hoa hậu Khánh Vân hạnh phúc khi được sống trong hòa bình, tự hào mốc 51 năm là hành trình của hòa bình, phát triển và khát vọng vươn xa của Việt Nam.

Á hậu Đỗ Cẩm Ly giản dị với áo dài truyền thống và khăn rằn.

Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Nguyễn Hoàng Mỹ Vân chọn phối khăn rằn trong tà áo dài trắng để hòa trong không khí cả nước chào mừng Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Hoa hậu Bảo Ngọc diện áo dài trắng cách tân, phom dáng hiện đại, chia sẻ khoảnh khắc hướng đến kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hoa hậu Ngọc Châu diện áo dài phong cách cổ điển, hòa mình vào biển cờ đỏ giữa thành phố mừng ngày non sông một dải. "51 năm một hành trình của sự đoàn kết, của niềm tin và khát vọng vươn mình mạnh mẽ của dân tộc. Tự hào quá khứ, trân trọng hiện tại và vững tin hướng đến tương lai", cô chia sẻ.