Hoa hậu bị tước vương miện vì một bức ảnh

Ngày 11/12, ban tổ chức Hoa hậu Phần Lan đã tổ chức họp báo để công bố việc tước vương miện của Hoa hậu Phần Lan 2025 Sarah Dzafce. Đồng thời, ban tổ chức cũng bổ nhiệm Á hậu 1 Tara Lehtonen lên ngôi hoa hậu.

Nguyên nhân Sarah Dzafce bị tước vương miện là một bức ảnh trong quá khứ của cô bị phát tán trên một nền tảng trực tuyến đã gây tranh cãi dữ dội.

Sarah Dzafce (ngoài cùng bên phải) trong cuộc họp báo ngày 11/12.

Trong ảnh, Sarah dùng tay kéo hai bên mắt để đôi mắt hẹp lại và đuôi mắt xếch lên. Đây vốn bị coi là hành động mang tính miệt thị đối với ngoại hình của người châu Á. Đi kèm bức ảnh, Sarah đăng dòng chú thích có hàm ý rằng cô vừa đi ăn cùng một người Trung Quốc.

Bức ảnh của Dzafce nhanh chóng gây phẫn nộ trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng hành động của cô là xúc phạm và mang tính phân biệt đối với người châu Á.

Khi đó, Sarah biện minh rằng cô chỉ xoa bóp vùng thái dương vì bị đau đầu dữ dội. Dù đã lên tiếng giải thích và xin lỗi, làn sóng chỉ trích vẫn tiếp tục gia tăng, đặc biệt sau khi một video khác của cô trên máy bay cũng bị đánh giá là thiếu chuẩn mực. Cuối cùng, ban tổ chức Hoa hậu Phần Lan đã quyết định tước danh hiệu của cô.

Tại buổi họp báo hôm 11/12, Sarah đã chính thức xin lỗi về sự việc, đặc biệt gửi lời xin lỗi tới cộng đồng người châu Á. “Tôi chân thành xin lỗi tất cả ai bị xúc phạm và tổn thương vì hành động của tôi. Tôi đã hiểu rằng hành động phân biệt chủng tộc là điều không thể chấp nhận”, cô nói.

Tại họp báo, ban tổ chức Hoa hậu Phần Lan cũng khẳng định họ không chấp nhận bất kỳ hình thức phân biệt chủng tộc hay hành vi kỳ thị nào, đồng thời gửi lời xin lỗi chính thức tới công chúng sau bê bối liên quan đến Sarah Dzafce.

Dù chấm dứt nhiệm kỳ sớm, Sarah Dzafce vẫn nhận được sự hỗ trợ từ tổ chức Hoa hậu Phần Lan trong thời gian tới. Ban lãnh đạo cuộc thi cho biết họ mong người đẹp có cơ hội nhìn lại, học hỏi và trưởng thành hơn sau biến cố.

Sarah Dzafce đăng quang Hoa hậu Phần Lan hồi tháng 9. Cô đại diện Phần Lan tham dự Hoa hậu Hoàn vũ 2025 tổ chức tại Thái Lan nhưng không giành thành tích.