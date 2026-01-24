Kim Lý đắm đuối bên Hồ Ngọc Hà

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý là khách mời trong bữa tiệc riêng tư trên du thuyền do một nhãn hàng xa xỉ tổ chức tại TP HCM cách đây vài ngày.

Sánh bước bên chồng, Hồ Ngọc Hà chọn một thiết kế local brand với cổ yếm khoe vòng một lấp ló cùng phần xẻ tà tôn chân dài. Trong khi đó, Kim Lý chọn trang phục màu đối lập, với áo body cao cổ tôn thân hình vạm vỡ, săn chắc.

Kim Lý dành cho bà xã ánh nhìn đắm đuối khi cùng check-in thảm đỏ.

Ngồi cạnh vợ trên bàn tiệc, Kim Lý thường xuyên dành cho Hồ Ngọc Hà những cử chỉ tình tứ, quan tâm, ân cần.

Bộ váy của nhà thiết kế Lâm Gia Khang giúp bà mẹ ba con khoe lưng trần nuột nà.

Hồ Ngọc Hà được nhiều người khen "không có dấu hiệu sinh nở" với body gợi cảm, săn chắc cùng thần thái sang chảnh, hiện đại.

Với vóc dáng của một siêu mẫu, Hồ Ngọc Hà tự tin chinh phục mọi kiểu trang phục có đường cắt xẻ táo bạo.

Cô kết hợp trang phục với bộ trang sức hình rắn trị giá hàng chục tỷ đồng.

Ngoài vợ chồng Hồ Ngọc Hà, sự kiện còn có sự góp mặt của diễn viên Liên Bỉnh Phát (thứ hai từ trái sang), Chi Pu (váy kem) và Lan Khuê (váy xanh).