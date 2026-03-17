Fan nữ hóa cô dâu đi gặp các nam thần tại concert Anh trai Say hi

Chiều 16/3, hàng vạn khán giả tập trung tại Sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) để theo dõi concert Anh trai Say Hi. Thời tiết nắng ráo khiến khu vực trước cổng vào trở nên nhộn nhịp từ rất sớm. Không khí náo nhiệt bao trùm khi từng nhóm bạn trẻ rủ nhau đến chụp ảnh và chuẩn bị bước vào đêm nhạc. Mỗi người chọn cho mình một outfit khác nhau để gặp gỡ thần tượng, tạo nên bức tranh thời trang đa sắc ngay trước giờ mở màn.

Harmonie Nguyễn (26 tuổi, đến từ TP.HCM) gây ấn tượng tại concert Anh trai Say hi với bộ trang phục 'công chúa mùa xuân' lộng lẫy, được đính kết cầu kỳ bằng họa tiết hoa và bướm. Để có diện mạo nổi bật này, Harmonie cho biết cô đã dành khoảng 4 tuần tự lên ý tưởng thiết kế và đặt may riêng theo số đo cá nhân, với chi phí khoảng 2,5 triệu đồng cho bộ váy.

Theo nữ khán giả, việc lựa chọn concept cô dâu xuất phát từ không khí mùa xuân cũng như thời điểm chương trình diễn ra gần dịp Valentine Trắng, vì vậy bộ váy không chỉ giúp cô tỏa sáng khi tham dự concert mà còn mang ý nghĩa gửi gắm lời chúc cho sự nghiệp của các anh trai luôn rực rỡ như mùa xuân.

Để không bỏ lỡ cơ hội gặp thần tượng, cô chấp nhận chi thêm khoảng 500.000 đồng để đổi vé máy bay và tìm nơi lưu trú mới sau khi khách sạn ban đầu hết phòng, chuyển sang một địa điểm khác cách sân khoảng 2 km. Tính tổng chi phí cho chuyến đi, bao gồm vé máy bay, ăn ở và vé tham dự concert hết 20 triệu đồng. 'Dù tốn thêm chi phí và phải ở xa hơn một chút, nhưng với tôi mọi thứ đều xứng đáng để tận hưởng trọn vẹn không khí này', cô chia sẻ.

Là fan cứng khi từng tham dự 5 đêm diễn của chương trình từ mùa 1 và có kinh nghiệm đi hơn 10 concert lớn nhỏ, Harmonie tự tin chọn vé Fanzone A (vé đứng) để cổ vũ cho Negav và Sơn Ca. Dù lo ngại trời mưa hoặc tình trạng chen lấn giữa đám đông, nữ fan TP.HCM cho biết cô đã chuẩn bị kỹ để có thể trụ đến những phút cuối.

Lê Nguyệt Minh (sinh năm 2005, Hai Bà Trưng) cho biết bản thân thường mặc theo gu riêng nên không gặp nhiều khó khăn khi chọn đồ. Cô yêu thích hình ảnh cá tính pha chút gợi cảm với áo corset trắng ôm dáng có chi tiết dây buộc phía trước, kết hợp chân váy ngắn màu đen viền lông tạo điểm nhấn mềm mại nhưng vẫn thời trang.

Bên ngoài, Nguyệt Minh khoác áo lông ngắn không tay, phối cùng tất đen mỏng và boots cao cổ, mang lại tổng thể cá tính. Vì yêu thích các thiết kế có chi tiết lông, cô đã tìm kiếm trang phục phù hợp từ khoảng một tháng trước. Riêng khâu chọn đồ mất khá nhiều thời gian, trong khi phần trang điểm kéo dài khoảng 2-3 tiếng.

Nữ khán giả diện set đồ họa tiết da báo tông đỏ-đen. Cô diện áo sơ mi dáng rộng đồng bộ với khăn trùm đầu cùng họa tiết, phối cùng kính râm bản lớn tạo cảm giác sành điệu. Trang phục được kết hợp với chân váy ngắn màu đen và túi xách đen dáng lớn, mang lại tổng thể nổi bật, mang hơi hướng street style.

Nhóm của Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 2002) cho biết đến concert để cổ vũ cho các nghệ sĩ như Negav, Pháp Kiều, Isaac, HIEUTHUHAI và JSOL.

Mỹ Hạnh (phải) theo đuổi phong cách năng động, hiện đại với áo hai dây ôm dáng màu xanh kết hợp chân váy ngắn dáng phồng. Cô phối cùng tất cao cổ, giày sneaker đế dày và mũ lưỡi trai, tạo tổng thể khỏe khoắn nhưng vẫn thời trang.

Trong khi đó, bạn nữ bên trái theo đuổi phong cách street style cá tính với áo croptop màu kem kết hợp quần jeans ống rộng rách gối. Cô phối thêm mũ lưỡi trai và vòng cổ nhiều lớp, tạo tổng thể bụi bặm, phóng khoáng.

Nguyễn Minh Thư (18 tuổi, Tây Hồ) dành 3 tiếng để chuẩn bị cho buổi concert, từ trang phục, make-up đến làm tóc. Cô chọn outfit tông đỏ vì nghệ sĩ mình yêu thích gắn với màu sắc này, với tổng chi phí cho diện mạo khoảng 800.000 đồng.

Minh Thư theo đuổi phong cách gợi cảm, nổi bật khi diện áo corset cổ yếm màu đỏ với chi tiết dây đan hai bên và khóa kéo phía trước, giúp tôn dáng. Cô phối cùng quần short giả da đỏ, thắt lưng bản to màu trắng đính kim loại và túi nhỏ lông trắng. Phụ kiện như dây chuyền mặt thánh giá, nhẫn và vòng tay góp phần hoàn thiện tổng thể trẻ trung.

Lê Na (22 tuổi, quê Lào Cai) lựa chọn trang phục theo dresscode trắng của concert. Cô diện chân váy ngắn nhiều tầng bằng ren, kết hợp quần tất ren trắng họa tiết, giúp tổng thể trở nên điệu đà và nổi bật. Phần eo được nhấn bằng thắt lưng trắng đính kim loại, tạo điểm nhấn.

Nguyễn Thu Trang (26 tuổi) diện set đồ hai mảnh tông trắng ánh kim gồm áo crop top đính đá lấp lánh kết hợp chân váy ngắn xòe nhiều tầng cùng chất liệu, tạo hiệu ứng bắt sáng nổi bật. Bên ngoài, cô khoác thêm áo lông ngắn màu be nhạt, giúp tổng thể trang phục trở nên sang trọng và có điểm nhấn mềm mại.

Phần trang điểm cũng được đầu tư với nhũ mắt và những viên đá nhỏ đính quanh mắt, tạo hiệu ứng lung linh dưới ánh đèn.

Mỗi bộ trang phục, mỗi cách phối đồ đều thể hiện cá tính riêng và sự đầu tư chỉn chu của khán giả trước khi bước vào đêm nhạc.

Lê Hà Tố Uyên và Dương Trịnh Như Vy (cùng sinh năm 2006, đến từ TP.HCM) lựa chọn tông nâu - be làm màu chủ đạo.

Tố Uyên (trái) gây ấn tượng với váy ôm dáng ngắn chất liệu giả da họa tiết vân cá sấu màu nâu, khoác ngoài áo lông ngắn màu be, kết hợp boots cao cổ đen và túi xách tông nâu, tạo vẻ ngoài cá tính nhưng vẫn sang trọng. Trong khi đó, Như Vy theo đuổi phong cách thanh lịch với set đồ tông be gồm áo khoác dáng ngắn, chân váy xếp ly và áo hai dây bên trong, phối cùng boots cao cổ nâu nhạt và túi xách mini trắng đính phụ kiện dễ thương, mang lại tổng thể trẻ trung, nữ tính.

Lưu Hương (24 tuổi) nổi bật với đôi giày màu đỏ dáng to bản có họa tiết mắt hoạt hình, mang phong cách vui nhộn. Cô cho biết cô thuộc gần như toàn bộ setlist của chương trình, từ lời bài hát đến các động tác nhảy. Trong đó, ca khúc cô yêu thích nhất là Ngôi sao hy vọng của CôngB.

Do lịch diễn thay đổi, Lưu Hương phải sắp xếp lại kế hoạch và quyết định đi xem concert một mình. Thậm chí, để có mặt tại đêm nhạc, cô còn xin nghỉ làm và nói với sếp rằng mình đi ăn cưới. 'Dù tổ chức hai đêm liên tiếp, tôi cũng đủ sức chơi hết mình', cô hào hứng chia sẻ.

Vũ Thị Như Hoa (22 tuổi, Hà Đông) mất khoảng 1,5 tiếng để chuẩn bị trước khi đến concert, chủ yếu là trang điểm và lựa chọn trang phục có sẵn trong tủ. Như Hoa chia sẻ mình thường diện đồ bánh bèo, đôi khi pha chút gợi cảm nhưng vẫn giữ vẻ nữ tính.

Cô đến chương trình để cổ vũ cho Bùi Trường Linh và tự tin thuộc gần hết các ca khúc của nam ca sĩ. Như Hoa cho biết đã mua vé ngay khi vừa mở bán với giá 1 triệu đồng cho hạng CAT 3A (khu ghế ngồi).

Đặng Thanh Trúc và Trương Bội Nhi thu hút sự chú ý khi mang theo những chiếc nón lá tự trang trí để cổ vũ cho CôngB và Mason Nguyễn. Hai chiếc nón được sơn đen, nổi bật với dòng chữ tên thần tượng cùng biểu tượng trái tim đỏ, trắng. Cả hai lựa chọn trang phục nữ tính với váy ngắn và áo ánh kim, vừa chụp ảnh check in vừa hào hứng thể hiện tình cảm dành cho nghệ sĩ mình yêu thích trước giờ diễn.