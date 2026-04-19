Cặp đôi “phim giả tình thật” Võ Điền Gia Huy - Tam Triều Dâng lại gây sốt

Tối 18/4 tại TP.HCM, concert Đêm 9 – “Reply 2024” của chương trình Anh trai “say hi” không chỉ thu hút hàng chục nghìn khán giả bởi quy mô hoành tráng, mà còn gây chú ý đặc biệt với màn xuất hiện của Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng - cặp đôi đang nhận được nhiều quan tâm từ khán giả thời gian gần đây.

Hai diễn viên xuất hiện trong tiết mục “Kim phút kim giờ” ở Live Stage 4, nhanh chóng trở thành tâm điểm của đêm diễn. Dù không chiếm quá nhiều thời lượng, nhưng chỉ với vài phút chung sân khấu, Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng đã khiến không khí tại khu vực khán đài trở nên sôi động, khi hàng loạt tiếng reo hò, gọi tên liên tục vang lên.

Sự xuất hiện này không phải ngẫu nhiên. Cả hai hiện đang là cặp đôi chính trong dự án “Vì mẹ anh phán chia tay”, đang tạo nhiều thảo luận trên mạng xã hội. Trong phim, Võ Điền Gia Huy vào vai Triệu Phú - một công tử nhà giàu, còn Tam Triều Dâng là cô hộ lý Thanh Tâm với xuất thân giản dị. Hai con người thuộc hai thế giới khác nhau nhưng lại dần nảy sinh tình cảm, để rồi bị gia đình ngăn cấm. Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng được nhận xét có tương tác tự nhiên, cảm xúc và ăn ý, góp phần tạo nên sức hút cho câu chuyện.

Không chỉ dừng lại ở màn ảnh, sự kết hợp của hai diễn viên ngoài đời cũng khiến khán giả chú ý. Nhiều người hâm mộ gọi họ bằng cái tên “Coconut Couple” và liên tục “đẩy thuyền” sau những khoảnh khắc thân thiết, từ hậu trường đến các sự kiện quảng bá. Chính vì vậy, mỗi lần cả hai xuất hiện cùng nhau đều nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận.

Tại concert lần này, việc Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng cùng đứng chung sân khấu tiếp tục làm dấy lên những nghi vấn xoay quanh mối quan hệ của họ. Trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng sự ăn ý vượt mức trong cách tương tác khiến cặp đôi mang đến cảm giác “phim giả tình thật”, dù cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận.

Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, điều rõ ràng nhất vẫn là sức hút mà Võ Điền Gia Huy và Tam Triều Dâng tạo ra mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Từ một dự án phim đang gây chú ý, họ đã nhanh chóng mở rộng độ phủ sang các sân khấu lớn, cho thấy tiềm năng trở thành một cặp đôi màn ảnh – sân khấu được yêu thích.