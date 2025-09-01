Diễm My 9X làm dâu hào môn của gia tộc kín tiếng, sống đời thượng lưu nhưng không phô trương

Nàng dâu hào môn được chồng yêu chiều, bố mẹ chồng cực yêu thương

Diễm My 9X và ông xã lần đầu gặp gỡ vào năm 2016 khi cùng tham dự liên hoan phim tại Úc. Từ đó, cả hai dần cảm mến nhau và quyết định tiến đến mối quan hệ yêu đương.

Thời gian trước đây, Vinh Nguyễn sống ở Úc nên cặp đôi phải chấp nhận yêu xa. Dù từng có thời gian rạn nứt, song Diễm My 9X cùng Vinh Nguyễn vẫn quyết định hàn gắn và hạnh phúc cho đến hiện tại.

Diễm My làm đám cưới vào cuối tháng 12/2023.

Năm 2022, Vinh Nguyễn cầu hôn Diễm My trên khinh khí cầu tại Úc. Cuối tháng 12/2023, Diễm My 9X lên xe hoa với doanh nhân Vinh Nguyễn sau 7 năm hẹn hò. Cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều lần thăng trầm, yêu xa và cãi vã. Sau những khó khăn, Diễm My và Vinh Nguyễn lại càng hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.

Ông xã của Diễm My là một doanh nhân thành đạt. Anh tốt nghiệp cử nhân ở Đại học Swinburne và tốt nghiệp thạc sĩ ở đại học RMIT Úc. Không chỉ vậy, Vinh Nguyễn cũng đạt được nhiều thành công trong quá trình kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng. Trong đó, có một nhà hàng được Michelin lựa chọn.

Không tổ chức đám cưới hoành tráng, không phô bày của hồi môn trên truyền thông, Diễm My 9X bước vào cuộc sống hào môn một cách nền nã, kín đáo. Chỉ sau vài tháng về chung một nhà, người đẹp mới hé lộ không gian biệt thự phong cách châu Âu do bố mẹ chồng trao tặng, một món quà cưới xa xỉ nhưng cũng là minh chứng cho tình cảm đặc biệt của gia đình chồng dành cho cô.

Gia đình anh được nhận xét là một trong những gia tộc kín tiếng nhưng có nền tảng vững vàng trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm và ẩm thực.

Diễm My được bố mẹ chồng yêu thương như con gái.

Trong lễ gia tiên tổ chức ngày 16/12, ngoài nhẫn cưới và sính lễ kim cương "size đại", Diễm My còn được bố mẹ chồng tặng riêng một căn biệt thự sang trọng hai tầng tại khu đô thị đắc địa ở Sài Gòn. Căn nhà mang phong cách contemporary (thiết kế đương đại), có nhiều không gian mở, ánh sáng tự nhiên và một căn hầm rượu thiết kế theo kiểu hang đá đúng "gu nghệ sĩ" của hai vợ chồng.

Cận cạnh căn biệt thự của vợ chồng Diễm My 9X.

Sau 6 tháng về nhà chồng, Diễm My mới bắt đầu hé lộ từng góc trong biệt thự trắng sang trọng: Phòng khách rộng, gian bếp ấm cúng, nội thất toàn đồ ngoại nhập và một chiếc bàn dài giữa hầm rượu gợi cảm giác như đang ở châu Âu. Tuy nhiên, không có sự khoe khoang hay đánh bóng tên tuổi, tất cả được chia sẻ như một phần đời sống thật sự, mộc mạc và nền nã.

Cô cũng thổ lộ rằng kể từ khi dọn về tổ ấm này, bản thân chăm chỉ nấu nướng hơn và thực sự cảm nhận được không khí của một gia đình đúng nghĩa.

Đời sống thượng lưu không phô trương

Từ sau hôn lễ, Diễm My tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Thời gian qua, nữ diễn viên không tham gia bộ phim nào. Thỉnh thoảng, cô mới tham gia sự kiện giải trí. Sự ưu tiên của người đẹp trong một năm qua là gia đình nhỏ. Diễm My dành nhiều thời gian đi du lịch cùng chồng, chăm vào bếp nấu ăn cho gia đình. Tuy vậy, Diễm My 9x khẳng định, bản thân không bao giờ mất "lửa nghề". Với cô, công việc diễn xuất luôn cháy bỏng trong mình.

Tháng 11/2024, nữ diễn viên xác nhận mang thai con đầu lòng sau thời gian dài vướng nghi vấn bầu bí. Trước đó, người đẹp thường xuyên diện đồ rộng, lộ vòng hai khá lớn.

Cặp vợ chồng có cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Vào tháng 1/2025, nữ diễn viên thông báo sinh con đầu lòng, cô khoe ảnh gia đình 3 thành viên hạnh phúc. Từ khi đón thành viên mới, cô và chồng dành trọn vẹn thời gian cho con. Nữ diễn viên chia sẻ dù bận rộn với cuộc sống "bỉm sữa", cô và ông xã vẫn giữ thói quen cùng nhau xem phim, đi hẹn hò riêng để thấu hiểu nhau, giữ lửa hôn nhân.

Diễm My check in khu resort sang chảnh, cô tiết lộ đây là lần đầu tiên nhóc tỳ hào môn được đi du lịch.

Dù là con dâu trong một gia đình kinh doanh giàu có, Diễm My khẳng định mình không sống dựa vào chồng. Cô cho biết ông xã không những không cản trở mà còn ủng hộ sự nghiệp diễn xuất của vợ. Trong mắt cô, anh là người tâm lý, biết quan tâm, chia sẻ và cùng vợ đi từ thiện, tập thể dục giữ sức khỏe, sống rất đời thường. Nữ diễn viên khen chồng tâm lý, biết giữ sự lãng mạn trong hôn nhân, thường tặng quà và nói lời yêu thương với vợ.

Sau khi kết hôn, Diễm My chọn xuất hiện ít hơn, nhưng mỗi lần xuất hiện đều toát lên vẻ đẹp của một phụ nữ trưởng thành, tự chủ và biết đủ. Không chạy theo showbiz ồn ào, cũng không dùng danh phận để "đổi vị thế", Diễm My vẫn là diễn viên có thực lực, sống đúng nhịp của mình.

Diễm My sinh năm 1990 tại TP.HCM. Cô đóng phim từ khi 5 tuổi và theo đuổi diễn xuất chuyên nghiệp sau khi vào đại học. Cô ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua các bộ phim: Mùa hè sôi động, Gái già lắm chiêu, 1990, Tình yêu và thù hận, Giấc mơ của mẹ...