Đỗ Thị Hà diện set đồ gần hai tỷ đồng dạo phố Italy

Đỗ Thị Hà mặc đầm ren tôn vai trần và ngực đầy khi thăm thú Venice. Trang phục của người đẹp đến từ một local brand Việt Nam, giá bán khoảng hơn 4 triệu đồng.

Để kết hợp cùng bộ đầm ren xuyên thấu gợi cảm, Đỗ Thị Hà chọn hàng loạt phụ kiện xa xỉ.

Từ khi vướng tin đồn sắp làm dâu hào môn, hoa hậu thường khoe cuộc sống sang chảnh, 'dát' đầy hàng hiệu mỗi khi xuống phố.

Bộ trang phục phối tông kem nude và trắng, làm nổi bật làn da trắng, vẻ tươi trẻ của Đỗ Thị Hà.

Nổi bật trên set đồ của người đẹp là chiếc đồng hồ Patek Philippe Nautilus phiên bản dây da vỏ vàng hồng 18k, mặt viền kim cương nguyên khối, có giá bán khoảng 1,3 tỷ đồng.

Hoa hậu Việt Nam 2020 kết hợp cùng túi Hermes Kelly, được định giá trên một số trang mua sắm khoảng 600 triệu đồng.

Vòng tay Cariter Juste En Clou giá 3.800 USD (khoảng 100 triệu đồng) là thiết kế đơn giản nhưng sang chảnh, được nhiều 'nàng dâu hào môn' ưa chuộng và Đỗ Thị Hà không ngoại lệ.

Để tôn vẻ thu hút cho phần vai trần, mỹ nhân xứ Thanh sử dụng chiếc dây chuyền Mini Pop H của Hermes, giá 510 USD (gần 14 triệu đồng).

Mắt kính Monogram dáng vuông giá 14,5 triệu đồng là mẫu mới của Louis Vuitton và được Đỗ Thị Hà nhanh chóng sắm về tủ.

Trên tay, người đẹp còn đeo hai chiếc nhẫn kim cương, hoàn thiện tổng thể sang chảnh.