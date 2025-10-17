Chồng Đỗ Thị Hà đeo đồng hồ hơn một tỷ đồng đi đón dâu

Nguyễn Viết Vương diện áo dài trắng đôi với Đỗ Thị Hà, trên tay đeo chiếc đồng hồ to bản làm điểm nhấn khi xuất hiện để rước dâu. Ảnh: Linh Lê Chí

Thiết kế có giá bán khoảng hơn một tỷ đồng giúp anh hoàn thiện diện mạo doanh nhân thanh lịch. Ảnh: Linh Lê Chí

Mẫu đồng hồ thiếu gia nhà tập đoàn Sơn Hải sử dụng là Hublot Big Bang màu đen, một trong những phiên bản nổi tiếng của Hublot. Vỏ đồng hồ được hoàn thiện từ chất liệu Titanium đánh bóng, thiết kế dây da cao su. Để tạo điểm nhấn Hublot nạm 172 viên kim cương vào vỏ và 48 viên kim cương vào vành bezel.

Trong những lần xuất hiện trước đây, Viết Vương yêu thích mẫu đồng hồ này. Khi đi chợ cùng Đỗ Thị Hà để sắm mâm cúng hồi tháng 5, doanh nhân đeo món phụ kiện yêu thích. Ảnh: Tùng Đinh

Thiết kế được anh kết hợp cùng những món đồ của giới thượng lưu như áo Polo Ralph Lauren, thắt lưng Hermes. Ảnh: Tùng Đinh

Trong chuyến từ thiện hồi năm ngoái cùng Đỗ Thị Hà, doanh nhân đeo đồng hồ nổi bật trên tay.

Thiết kế cũng đồng hành với thiếu gia tập đoàn Sơn Hải trong một sự kiện thuộc tập đoàn.

Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, quê Quảng Trị, là con trai của Chủ tịch tập đoàn Sơn Hải. Hôm 16/10, anh làm lễ ăn hỏi với hoa hậu Đỗ Thị Hà. Cả hai dự định tổ chức hôn lễ vào 22/10.