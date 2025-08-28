Nhan sắc tân Hoa hậu Hòa bình Pháp

Ban tổ chức Miss Grand France đã công bố người đẹp Elisa Mysyshyne là Hoa hậu Hòa bình Pháp 2025. Cô trở thành đại diện Pháp tại cuộc thi Miss Grand International 2025 tổ chức ở Thái Lan vào tháng 10.

Elisa Mysyshyne năm nay 24 tuổi, mang hai dòng máu Pháp – Ukraine, sinh ra và lớn lên tại thủ đô Paris.

Cô từng đăng quang Universal Woman France 2024 và sau đó giành danh hiệu Á hậu 2 tại đấu trường Universal Woman International 2024.

Ngoài thành tích trong các cuộc thi sắc đẹp, Elisa còn sở hữu nền tảng học vấn và tài năng đa dạng.

Cô có năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ, từng học ballet cổ điển và chơi violin. Người đẹp thành thạo tiếng Anh, Nga và Ukraine.

Elisa đã tốt nghiệp cử nhân Quản trị Kinh tế và Xã hội, hiện đang theo học thạc sĩ tại trường kinh doanh hàng đầu tại Pháp.

Đồng thời, cô còn được tuyển chọn vào Cours Florent - một trong những học viện nghệ thuật biểu diễn và điện ảnh danh tiếng nhất tại Paris.

Elisa tích cực tham gia vào nhiều hoạt động từ thiện, mang đến sự an ủi cho những người thiệt thòi, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi xung đột và bạo lực ở Ukraine.

Elisa cho biết cô khao khát chia sẻ vẻ đẹp, nụ cười và trên hết là niềm đam mê cuộc sống với thế giới.

Sau khi lộ diện, Elisa Mysyshyne nhận được sự khen ngợi của khán giả. Các chuyên trang sắc đẹp nhận định cô là ứng viên nổi bật của khu vực châu Âu tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

Tân Hoa hậu Hòa bình Pháp có hình thể săn chắc và quyến rũ.

Trên trang cá nhân, Elisa Mysyshyne thỉnh thoảng đăng tải những hình ảnh khoe dáng khỏe khoắn với áo tắm, nhận được khen ngợi từ khán giả.

Nhan sắc ấn tượng cùng hình thể quyến rũ và kỹ năng ngoại ngữ đa dạng được xem là những thế mạnh của người đẹp Pháp ở cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025.

Năm 2024, đại diện Pháp tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế là người đẹp Safiétou Kabengele giành ngôi Á hậu 3. Tuy nhiên, sau đó cô đã từ bỏ danh hiệu vì những mâu thuẫn với ông Nawat. Những năm gần đây, Pháp duy trì thành tích ấn tượng ở sân chơi Miss Grand. Năm 2023, người đẹp Clemence Drouhard lọt vào top 20. Năm 2021, người đẹp Elodie Sirulnick cũng lọt vào top 20.