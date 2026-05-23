Khám phá những đảo ngọc miền duyên hải Nam Thái Lan

Sáu điểm đến giới thiệu dưới đây là những lát cắt tiêu biểu, từ các thiên đường nghỉ dưỡng đã có tên trên bản đồ du lịch quốc tế cho đến những góc nhỏ hoang sơ chỉ hiện diện trong vài giờ mỗi ngày theo nhịp thủy triều.

Nằm ở cực Nam tỉnh Satun, gần đảo Langkawi của Malaysia, Koh Lipe thuộc quần đảo Adang-Rawi trong Vườn Quốc gia Hải dương Tarutao. Với làn nước trong xanh và bãi cát trắng mịn như bột, hòn đảo nhỏ này thường được gọi là “Maldives của Thái Lan” và đóng vai trò là một trong những trụ cột du lịch quan trọng của miền Nam quốc gia này.

Du khách trải thảm tắm nắng trên bãi cát trắng mịn.

Đảo có 3 bãi biển chính. Phía Nam hòn đảo là Pattaya Beach, là nơi điểm tàu cao tốc cập bến, đồng thời tập trung khách sạn và nhà hàng; trải dài về phía Đông là Sunrise Beach, nước nông và lý tưởng để du khách lặn ngắm san hô; phía Tây là Sunset Beach, tuy nhỏ hơn 2 bãi tắm kia nhưng nổi tiếng với các quán bar mộc mạc nhìn về phía hoàng hôn. Nối liền 3 bãi là Walking Street – tuyến phố đi bộ tấp nập hàng ăn, đại lý tour và sạp hải sản tươi. Cộng đồng người Chao Leh (Moken) bản địa cũng góp phần tạo nên bản sắc riêng cho hòn đảo này.

Hệ thống lưu trú trên đảo đa dạng, từ nhà nghỉ giá 600-800 baht một đêm cho đến các khu nghỉ cao cấp ven biển. Mùa cao điểm du lịch kéo dài từ tháng 11 đến giữa tháng 5 năm sau; mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10. Để đến đảo, du khách có thể bay đến Hat Yai, đi minivan ra bến Pak Bara rồi ngồi tàu cao tốc khoảng 90 phút, hoặc đi phà trực tiếp từ Langkawi.

Cách Koh Lipe chỉ khoảng 1 cây số nhưng Koh Rawi là một thế giới hoàn toàn khác. Đây là hòn đảo lớn thứ hai trong Vườn Quốc gia Hải dương Tarutao, dài khoảng 10,5km, nằm ở phía Tây quần đảo Adang-Rawi. Không khách sạn, không cửa hàng, không quán ăn, Koh Rawi gần như nguyên sơ và đóng vai trò là khoảng lặng cần thiết cho những du khách tìm kiếm sự “chữa lành”.

Vẻ đẹp trong lành của đảo Koh Rawi.

Bờ biển nổi tiếng với cát trắng mịn và làn nước trong tới mức có thể nhìn thấy san hô từ trên thuyền. Toàn bộ cơ sở vật chất trên hòn đảo chỉ vỏn vẹn gồm trạm kiểm lâm đơn sơ, vài bộ bàn ghế dã ngoại dưới tán cây và xích đu treo cành cây tạo điểm nhấn.

Du khách thỏa thích bơi trong làn nước trong xanh.

Để đến đảo, du khách nên chọn các tour ghép kết hợp Koh Rawi với Koh Hin Ngam (đảo đá đen) và Koh Adang. Với du khách yêu vận động, tuyến leo lên đỉnh Khao Ra mang đến tầm nhìn bao quát quần đảo và các vịnh xung quanh.

Những chiếc tàu đuôi dài đưa khách ra đảo.

Vì không cho phép lưu trú qua đêm trên Koh Rawi, du khách buộc phải nghỉ ở Koh Lipe và đi tàu sang trong ngày, thường là tàu thuê riêng hoặc tour ghép xuất phát từ Pattaya Beach. Thời gian lý tưởng để thăm đảo là từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, khi biển đã êm.

Koh Khao Yai nằm trong Vườn Quốc gia Mu Ko Phetra, huyện La-ngu, tỉnh Satun, cách bến tàu Pak Bara chỉ 3-5km. Đảo mới mở cửa đón khách từ năm 2017 và là một mắt xích quan trọng trong Công viên Địa chất Toàn cầu Satun – công viên địa chất đầu tiên của Thái Lan được UNESCO công nhận năm 2018.

Du khách check-in đảo.

Phần lớn diện tích đảo là núi đá vôi xen kẽ vài bãi biển nhỏ, trong đó vịnh Na Pula là điểm yên ả nhất. Các tầng đá trầm tích Cambri và đá vôi Ordovic ở đây mang giá trị địa chất hiếm có, với hóa thạch hơn 480 triệu năm tuổi vẫn được tìm thấy.

Điểm đặc sắc nhất là Prasat Hin Phan Yod hay còn gọi ví von là “lâu đài đá nghìn ngọn” – một rừng đá nhọn lởm chởm cao hàng chục mét, ôm trọn một đầm phá kín được hình thành qua hàng triệu năm bào mòn. Để vào trung tâm “lâu đài”, du khách phải chèo kayak luồn qua một cửa hang đá thấp, chỉ chui lọt khi thủy triều xuống. Cảnh quan và giá trị địa chất của Prasat Hin Phan Yod là một trong những lý do quan trọng để UNESCO công nhận khu vực Satun.

Prasat Hin Phan Yod nhìn từ trên cao.

Để vào trung tâm “lâu đài”, du khách phải chèo kayak luồn qua một cửa hang đá thấp, chỉ chui lọt khi thủy triều xuống.

Du lịch trên đảo do cộng đồng làng Bo Chet Luk quản lý độc quyền theo mô hình sinh thái cộng đồng, không có công ty thương mại nào được phép vận hành tour tại đây. Du khách không lưu trú qua đêm trên đảo mà nghỉ tại các nhà nghỉ, resort khu vực Pak Bara. Phương tiện di chuyển tiêu chuẩn là tàu thủy, xuất phát từ bến Bo Chet Luk hoặc Pak Bara.

Nằm gần khu vực Tan Yong Po thuộc địa phận tỉnh Satun, “lưng rồng” San Lang Mangkon là một trong những hiện tượng tự nhiên kỳ thú nhất ven bờ Andaman. Đây là dải cồn cát dài 3-4km, chỉ lộ ra khi thủy triều rút. Phần lõi không phải cát thuần túy mà là hàng triệu vỏ sò, vỏ ốc tích tụ qua hàng nghìn năm, tạo thành một sống lưng uốn lượn giữa biển kết nối các đảo nhỏ Koh Huamun và Koh Sam.

“Lưng rồng” San Lang Mangkon ẩn hiện theo thủy triều.

Khi đứng trên San Lang Mangkon vào lúc nước rút, du khách có cảm giác như đang đi trên mặt biển. Vào thời điểm nước lên, toàn bộ dải cát chìm hoàn toàn dưới biển, biến nơi đây thành một địa điểm chỉ tồn tại trong vài giờ mỗi ngày. Việc tính giờ con nước là bắt buộc, do đó hầu hết du khách nên đi cùng hướng dẫn viên địa phương quen thuộc với lịch thủy triều. Ẩm thực ở Tan Yong Po cũng là một điểm cộng đáng kể, với các quán hải sản Halal nổi tiếng phục vụ cá tươi vừa đánh bắt.

Vào thời điểm nước lên, toàn bộ dải cát chìm hoàn toàn dưới biển, biến nơi đây thành một địa điểm chỉ tồn tại trong vài giờ mỗi ngày.

Có hai cách tiếp cận nơi này, hoặc là đi tàu từ bến Tan Yong Po khoảng 20-30 phút, hoặc đi tàu từ bến Thung Rin tới làng Ba Kan Yai trên đảo Koh Sarai rồi đi bộ ra cồn cát.

Koh Kradan nằm ngoài khơi tỉnh Trang, thuộc Vườn Quốc gia Hat Chao Mai, là một trong khoảng 40 hòn đảo của vùng biển Trang. Năm 2023, đảo được World Beach Guide xếp ở vị trí đầu tiên trong danh sách “Top 100 bãi biển đẹp nhất hành tinh”, đưa Koh Kradan vốn kín tiếng trở thành cái tên được tìm kiếm nhiều nhất khu vực Andaman và giúp ngành du lịch tỉnh Trang tăng đáng kể lượng khách quốc tế.

Koh Kradan từng được World Beach Guide xếp ở vị trí đầu tiên trong danh sách “Top 100 bãi biển đẹp nhất hành tinh”.

Bãi biển chính ở phía Đông trải dài với cát trắng mịn gần như bột, nước nông và trong tới mức có thể nhìn thấy đàn cá cùng dải san hô nằm song song bờ. Bức tường san hô tự nhiên này đóng vai trò như đê chắn, giúp giữ nước biển luôn trong quanh năm. Đứng trên đảo nhìn ra xa, du khách có thể thấy các đảo lân cận như Koh Mook, Koh Ngai, Koh Chuak và Koh Waen. Chính vì cảnh sắc nên thơ hữu tình nên Koh Kradan từ lâu đã trở thành điểm chụp ảnh cưới dưới biển nổi tiếng nhất Thái Lan. Các hoạt động chính trên đảo mà du khách có thể thử bao gồm bơi, lặn ống thở, chèo SUP và kayak. Đảo không có đường giao thông cơ giới, không cửa hàng và không có máy ATM.

Koh Kradan từ lâu đã trở thành điểm chụp ảnh cưới dưới biển nổi tiếng nhất Thái Lan.

Cơ sở lưu trú chủ yếu trên đảo là các khu nghỉ nhỏ tập trung ở phía Đông cùng một khu bungalow của Vườn Quốc gia Hat Chao Mai. Nhìn chung, mức giá dịch vụ tại đây thường cao hơn mặt bằng chung do mọi hàng hóa tiện ích đều phải vận chuyển bằng tàu từ đất liền ra đảo. Cách phổ biến nhất để đến đảo là đăng ký tour 4 đảo xuất phát từ Koh Lanta, hoặc tàu nhỏ từ làng Koh Mook, hoặc tàu cao tốc từ Phuket.

Cũng thuộc tỉnh Trang nhưng nằm trong Vườn Quốc gia Mu Ko Phetra, Koh Lao Liang là cụm hai đảo nhỏ kề nhau, với “đảo anh” Koh Lao Liang Phi và “đảo em” Koh Lao Liang Nong. Cụm đảo nằm cách đất liền khoảng 16km, hoàn toàn tách biệt với các trung tâm du lịch sầm uất.

Cụm đảo Koh Lao Liang nhìn từ trên cao.

Điểm đặc trưng nhất của Lao Liang là những vách đá vôi dựng đứng cao tới hàng chục mét, đổ thẳng xuống mặt biển. Trong hơn một thập kỷ, đảo nổi tiếng trong cộng đồng leo núi quốc tế nhờ hệ thống tuyến leo đá vôi với những vòm thạch nhũ, hốc đá ba chiều và độ khó đa dạng, được nhiều ấn phẩm chuyên môn xếp vào nhóm điểm leo núi đặc sắc của Thái Lan, bên cạnh Railay và Tonsai.

Những vòm thạch nhũ ấn tượng trên đảo.

Bãi cát trắng nhỏ nằm gọn giữa hai vách núi, nước biển trong tới mức có thể nhìn rõ đáy. Tuy nhiên, những năm gần đây hoạt động leo núi đã bị Vườn Quốc gia Mu Ko Phetra hạn chế hoặc tạm dừng nhằm mục đích bảo tồn. Du khách hiện vẫn có thể đến đảo để lặn ống thở, chèo kayak quanh các vách đá hoặc dã ngoại trên bãi biển, với điều kiện tự mang nước, thực phẩm và đóng phí vào vườn quốc gia.

Trước đây, đảo có một khu lưu trú duy nhất theo dạng lều cabin trên bãi cát, hoạt động theo gói “tất cả trong một”. Tình trạng vận hành của khu lưu trú thay đổi theo từng mùa và theo các quy định mới của vườn quốc gia, nên du khách cần kiểm tra trực tiếp trước khi đi. Để đến đây, du khách có thể tới tỉnh Trang bằng máy bay, tàu hỏa hoặc xe khách, sau đó đi minivan ra bến Hat Sam Ran rồi ngồi tàu khoảng 1 giờ.

Hoàng hôn bên bờ biển Koh Lao Liang.

Cả 6 điểm đến trên đây, dù phần lớn quần tụ trong một khu vực địa lý không quá rộng, lại mỗi nơi mang một tính cách rất riêng, từ những hòn đảo đã được du lịch quốc tế đặt tên cho đến những góc khuất ít người biết. Điểm chung là tất cả đều phụ thuộc rất nhiều vào diễn biến thủy triều, mùa gió và các quy định của hệ thống vườn quốc gia. Vì vậy, để du khách cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp đặc trưng của vùng biển Andaman, tốt hơn hết là hãy tính toán thật kỹ về thời điểm khởi hành cũng như lộ trình khám phá.