Con gái 12 tuổi của Kim Kardashian gây tranh cãi khi xỏ khuyên ngón tay

North West (phải) gây chú ý với bàn tay làm móng cầu kỳ và khuyên hình hai viên đá trên ngón tay giữa khi đến Venice, Italy. Ảnh: Backgrid

Trong chuyến đi chơi ở Italy tuần này, North West, con gái Kim Kardashian và Kanye West, thu hút sự chú ý không chỉ bởi phong cách thời trang nổi bật, còn vì món trang sức ở ngón tay. Cô bé được phát hiện đeo khuyên hình viên đá nhỏ ở ngón tay giữa bàn tay phải.

Khuyên ngón tay là một xu hướng làm đẹp nở rộ vài năm gần đây, trong đó trang sức được gắn trực tiếp lên da ở ngón tay, được cố định bởi một phần neo nhỏ nằm dưới da. Thú làm đẹp này được giới trẻ gen Z yêu thích vì vẻ ngoài lạ mắt và cá tính. Tuy nhiên, việc xỏ khuyên khá đau vì ngón tay có nhiều dây thần kinh. Ngoài ra, vị trí ngón tay dễ va chạm và tiếp xúc với vi khuẩn, khiến loại khuyên này khó lành, dễ bị đào thải và tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng cao.

North West xỏ khuyên ngón tay dưới da - một thú làm đẹp được cho không phù hợp ở độ tuổi của cô bé. Ảnh: Backgrid

Thông tin nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội, khi nhiều người bày tỏ sự lo ngại và chỉ trích Kim vì cho phép con gái còn nhỏ thực hiện việc xỏ khuyên đầy rủi ro này. Một người dùng Reddit đặt câu hỏi trong cộng đồng yêu thích chương trình Keeping Up With The Kardashians: "North xỏ khuyên ở ngón tay thật sao?".

Ngay lập tức, hàng loạt bình luận bày tỏ sự bất bình. "Con bé mới 12 tuổi thôi mà. Tội nghiệp quá", một người viết. Người khác đồng tình: "Mấy kiểu xỏ bề mặt như thế này cực kỳ khó lành. Mà đây lại là ngón tay - một trong những chỗ bẩn và hay cần sử dụng nhất trên cơ thể - thì rõ ràng không phải ý hay", "Tôi còn không biết đến có kiểu xỏ khuyên này! North đeo cả khuyên ở tay nữa. Gia đình Kardashian lúc nào cũng phải làm điều gì đó thật lố", "Cô bé mới 12 tuổi mà như thể 20 tuổi. Kim là một người mẹ khủng khiếp khi để con làm điều này"...

Kim Kardashian hiện chưa phản hồi về những ý kiến chỉ trích này cũng như phong cách thời trang, làm đẹp của con gái. Trước đó, nữ tỷ phú 44 tuổi cũng bị phản đối vì để bé North mặc áo corset tôn ngực đi chơi ở Rome.

North West nổi tiếng là cô bé mê thời trang và yêu thích làm đẹp.

North West sinh năm 2013, là con gái đầu lòng của Kim Kardashian với chồng cũ, rapper Kanye West. Cô bé gen Alpha nổi tiếng từ bé vì mặc đồ sành điệu, sở hữu bộ sưu tập quần áo, túi xách, giày dép hàng triệu USD. North cũng chụp hình tạp chí và cùng mẹ tham dự các tuần lễ thời trang quốc tế. Rich kid nhà Kardashian hiện là một rapper và TikToker có hơn 9 triệu người dõi theo.