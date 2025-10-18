Chuyên gia trang điểm kể 'cái khó' khi makeup cho diễn viên nam

Lý Trường Giới, sinh năm 1992, là chuyên gia trang điểm từng đồng hành cùng Hương Giang trong suốt cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018. Nhiều năm làm việc trong lĩnh vực làm đẹp, anh có cơ hội hợp tác cùng nhiều ngôi sao quốc tế như Hoa hậu Natalie Glebova, diễn viên Eisaya Hosuwan...

Lý Trường Giới chăm chút diện mạo cho dàn cast phim 'Chàng Kẹ'.

Anh cho biết mọi người thường nghĩ trang điểm cho nam giới dễ hơn so với nữ, tuy nhiên điều này không hoàn toàn chính xác. "Da mặt của nam có xu hướng khô và nhiều khuyết điểm hơn so với nữ, dễ có vùng thâm dưới mắt, nhiều mụn li ti, nên lớp nền vừa phải trông tự nhiên nhất có thể, vừa phải đảm bảo che phủ được khuyết điểm", Lý Trường Giới giải thích lý do.

Gần đây, anh đồng hành cùng dàn cast của phim Chàng Kẹ do Qplus sản xuất, phát sóng trên YouTube. Anh nói do lịch trình quay từ sáng đến tối nên việc giữ được lớp nền bền màu rất quan trọng. "Nhìn thì tưởng chừng như chỉ trang điểm nhẹ nhàng, không nhiều bước so với nữ nhưng lớp dưỡng da và khóa nền phải chú tâm rất nhiều", chuyên gia trang điểm 9X cho biết.

Lý Trường Giới đặc biệt "sợ" những bộ phim có nhiều các cảnh khóc, buộc phải trực tại trường quay để kịp thời tút tát lại diện mạo cho diễn viên. "Cái khó là khi khóc, nước mắt thường có muối, rất dễ làm chảy nền, bong tróc, loang lổ. Do đó ngay từ đầu phải đảm bảo lớp nền thật chắc, cứ sau một cảnh khóc là phải dùng khăn giấy thấm cho khô nước mắt đọng trên da, dặm lại nền rồi mới quay cảnh tiếp theo", makeup artist giải thích.

Chuyên gia trang điểm 'sợ' nhất phải trang điểm cho diễn viên trong những phân cảnh khóc.

Đối với bước tạo khối, Lý Trường Giới chuộng dùng dạng kem hơn là dạng phấn nén nhờ ưu điểm mượt mà, ăn ý với lớp nền hơn. Phần trang điểm mắt cho nam cũng không cần cầu kỳ như với nữ, thường chỉ tán phấn mắt thật nhẹ nhàng, viền thêm chút chì kẻ mắt để tổng thể trông tươi tắn hơn. Các bước như khối mũi, son môi cũng chỉ tán thật mỏng và chọn những màu tone trầm, đảm bảo diện mạo diễn viên được tự nhiên, tránh "ố dề".