4 lưu ý khi uống sữa hạt giúp da đẹp, dáng thon

Uống sữa hạt đúng cách giúp hỗ trợ giảm cân và làm đẹp da từ bên trong.

Chọn đúng loại sữa cho mục tiêu

Trong các loại sữa hạt, sữa đậu nành được đánh giá là cân bằng nhất về dinh dưỡng. Loại sữa này chứa nhiều protein và hợp chất isoflavone, chất chống oxy hóa tự nhiên có thể hỗ trợ cải thiện độ ẩm và đàn hồi da, đồng thời giúp giảm một số dấu hiệu lão hóa theo nghiên cứu lâm sàng tại Nhật Bản và Hàn Quốc.

Ngược lại, các loại sữa hạt khác như hạnh nhân, yến mạch, gạo hay dừa có lượng protein thấp, nên nếu dùng để thay sữa bò, người uống cần bổ sung thêm đạm từ thực phẩm khác như trứng, cá, đậu hoặc thịt nạc để tránh mất cơ và giảm hiệu quả kiểm soát cân nặng.

Đọc kỹ nhãn sản phẩm

Các chuyên gia khuyến cáo nên chọn sữa hạt không đường, bổ sung canxi và vitamin D. Nhiều sản phẩm trên thị trường chứa đường hoặc hương liệu tạo ngọt, khiến tổng năng lượng tăng lên, làm giảm hiệu quả giảm cân và ảnh hưởng đến sức khỏe da.

Ngoài ra, các loại sữa hạt có bổ sung vitamin B12 và riboflavin giúp duy trì năng lượng, hỗ trợ quá trình tái tạo da và tóc. Nếu dùng sữa hạt thay sữa bò lâu dài, việc chọn sản phẩm được "fortified" (bổ sung vi chất) là điều cần thiết để tránh thiếu hụt dinh dưỡng.

Protein - yếu tố quyết định da đẹp và dáng thon

Protein là nguyên liệu giúp cơ thể tái tạo mô, giữ cơ bắp và làm da săn chắc. Nhiều loại sữa hạt thương mại chỉ cung cấp 1-2 g protein mỗi 250 ml, trong khi sữa đậu nành có thể đạt 6-8 g. Các chuyên gia khuyên người trưởng thành nên bổ sung 1-1,2 g protein/kg cân nặng mỗi ngày, đặc biệt nếu đang giảm cân hoặc tập luyện. Do đó, có thể kết hợp sữa hạt cùng bột protein thực vật, yến mạch hoặc dùng kèm trứng, hạt chia để đạt hiệu quả tối ưu.

Sữa hạt ít béo có thể giúp giảm tổng năng lượng hấp thụ, nhưng nếu tổng khẩu phần ăn vẫn dư calo, cân nặng sẽ không thay đổi. Lợi ích kiểm soát cân chỉ đến khi kết hợp sữa hạt trong chế độ ăn lành mạnh, giàu rau xanh, đủ đạm và chất xơ, đồng thời duy trì vận động và ngủ đủ giấc. Các chuyên gia nhấn mạnh sữa hạt nên là một phần của chế độ dinh dưỡng toàn diện, không phải phương pháp giảm cân riêng biệt.

Một số nghiên cứu cho thấy isoflavone trong đậu nành có thể cải thiện cấu trúc da và làm giảm độ sâu nếp nhăn nếu sử dụng đều đặn trong vài tháng. Tuy nhiên, với các loại sữa hạt khác như hạnh nhân hay yến mạch, bằng chứng khoa học còn hạn chế. Làn da khỏe đẹp nhìn chung phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn uống lành mạnh, giàu chất chống oxy hóa, vitamin C, E và omega-3 - hơn là một loại đồ uống riêng lẻ.

Người có tiền sử dị ứng hạt (hạnh nhân, điều, óc chó) hoặc đậu nành cần thận trọng khi dùng. Một số sản phẩm đóng hộp có thể chứa chất làm đặc, chất bảo quản hoặc hương liệu nhân tạo gây khó tiêu ở người nhạy cảm. Nếu có thể, nên tự nấu sữa hạt tại nhà để kiểm soát nguyên liệu và lượng đường, đồng thời bảo đảm vệ sinh.

Nên tự nấu sữa hạt tại nhà để kiểm soát nguyên liệu và lượng đường.

Lời khuyên từ chuyên gia

Theo các chuyên gia dinh dưỡng tại Anh và Mỹ, sữa hạt tốt nhất là loại không đường, giàu protein và có bổ sung vi chất. Khi dùng để kiểm soát cân nặng, nên tính toán tổng năng lượng trong ngày và kết hợp thực phẩm giàu protein khác để duy trì khối cơ. Tránh thêm sữa hạt ngọt vào cà phê, sinh tố hay ngũ cốc buổi sáng, vì lượng đường cộng dồn dễ làm tăng mỡ và khiến da kém mịn.

Mẹo sử dụng:

- Uống sữa hạt vào buổi sáng hoặc sau tập luyện nhẹ giúp nạp năng lượng mà không gây đầy bụng.

- Dùng sữa hạt không đường làm nền cho sinh tố cùng chuối, bơ hoặc dâu tây để bổ sung vitamin và chất xơ.

- Nếu tự nấu, có thể kết hợp nhiều loại hạt (đậu nành, yến mạch, hạnh nhân) để tăng dinh dưỡng.

- Bảo quản trong tủ lạnh, dùng trong 2-3 ngày để đảm bảo chất lượng.