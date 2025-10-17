"Giàu ngầm" như Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương: Đồ cưới đơn giản vẫn bạc tỷ

Đám cưới hot nhất tháng 10 C-Biz gọi tên Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng và truyền thông. Trước thềm hôn lễ, những bức hình cưới mà cặp đôi đăng tải đã nhận được phản hồi tích cực.

Bộ ảnh được thực hiện trong khuôn viên một căn biệt thự sang trọng, nơi cả hai thoải mái tạo dáng tình tứ, ánh mắt và cử chỉ ngọt ngào khiến ai ngắm cũng thấy "tan chảy".

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đồng loạt đăng tải bộ ảnh cưới lên mạng xã hội, khiến netizen náo loạn vì phong cách đơn giản mà vẫn toát lên vẻ sang trọng, ngọt ngào.

Hoàng Tử Thao vốn nổi tiếng là "tổng tài" giàu có, chịu chi và đặc biệt hết mực chiều vợ. Chính vì vậy, người hâm mộ tin rằng đa số trang sức và đồ cưới là anh "tất tay" cho "vịu ơ", không phải hãng tài trợ. Soi giá những món đồ trong ảnh cưới, ai nấy đều trầm trồ trước độ xa xỉ của từng thiết kế - "nhìn đơn giản mà giá trị không hề đơn giản".

Toàn bộ trang sức và nhẫn cưới của cặp đôi đến từ thương hiệu Chaumet, với tổng giá trị ước tính gần 4 tỷ đồng. Trong đó, cặp nhẫn Triomphe de CHAUMET thuộc bộ sưu tập "Vương miện" mang ý nghĩa biểu trưng cho lời hứa vĩnh cửu và sự gắn kết thiêng liêng trong tình yêu.

Trên các diễn đàn mạng, bộ ảnh cưới của cặp đôi "ông chủ" và "nhân viên" được ví như khung cảnh trong truyện cổ tích.

Trong các bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, Từ Nghệ Dương diện tới 5 mẫu váy cưới đến từ các thương hiệu may đo cao cấp như Elie Saab, The Atelier, Nicole & Felicia, cùng một thiết kế độc quyền được may riêng bởi Ivan Yong Couture.

Mỗi bộ đều có phong cách khác nhau, tôn lên vẻ nữ tính và thanh lịch của cô. Nhiều người ví von rằng, Từ Nghệ Dương đã thực sự hiện hóa "giấc mộng công chúa" của mọi cô gái khi mỗi chiếc váy cô khoác lên đều lộng lẫy và ngọt ngào.

Những thiết kế đến từ các nhà mốt danh tiếng không chỉ tinh xảo trong từng đường may mà còn có giá đắt đỏ, xứng tầm với đám cưới cổ tích của cặp đôi.

Trong khi đó, chú rể Hoàng Tử Thao lại chọn phong cách tối giản với suit cổ điển và mái tóc sáng màu, mang đến vẻ ngoài vừa lịch lãm vừa trẻ trung. Anh diện ba thiết kế vest đến từ thương hiệu Mr. Dandy - cái tên được mệnh danh là "thợ may của quý ông Trung Hoa". Mỗi bộ đồ được đặt may riêng, chuẩn chỉnh trong từng đường cắt, thể hiện rõ gu thẩm mỹ của nam ca sĩ.

Đám cưới của cặp đôi diễn ra vào ngày 16/10 tại Vịnh Hải Đường, Tam Á (Trung Quốc), dự kiến sẽ quy tụ dàn khách mời toàn sao hạng A, hứa hẹn trở thành "đám cưới cổ tích" của làng giải trí Hoa ngữ.