Cách phối đồ cực xinh cho mùa thu

Phối sơ mi, quần shorts với boots cao

Công thức diện sơ mi đẹp chuẩn như gái Hàn bao gồm sơ mi, quần shorts và boots cao. Thêm vào đó, để tăng độ tương phản cho set đồ, bạn nên cho phần phía trên sáng màu và phần boots có tông trầm hơn như nâu, đen... hoặc ngược lại.

Toàn những món đơn giản, dễ tìm, dễ mua nhưng lại làm nên một tổng thể rất "chanh sả", thích hợp để dạo phố cùng bạn bè. Phối đồ kiểu này rất phù hợp với các bạn nữ chuộng phong cách đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ cá tính, quyến rũ của riêng mình.

Áo blazer

Khi nhắc đến thời trang mùa thu, những chiếc áo blazer thanh lịch và sang trọng luôn chiếm trọn sự chú ý. Nó đã trở thành một item không thể thiếu trong tủ đồ của hầu hết phái đẹp.

Với phom dáng vừa vặn cùng các đường nét nhẹ nhàng và thanh tao, áo blazer không chỉ giữ ấm cho cơ thể trong những ngày se lạnh mà còn mang đến vẻ ngoài tinh tế.

Áo cardigan

Áo cardigan được nhiều chị em mê mẩn, lựa chọn khi trời sang thu và đông. Không chỉ phù hợp với phong cách dịu dàng, nữ tính mà còn rất linh hoạt, có thể biến tấu nhiều kiểu khác nhau. Chị em có thể phối áo cardigan với áo sơ mi, chân váy hay quần jean đều phù hợp.

Xu hướng phối layer

Layering là một trong những cách phối quần áo được yêu thích bậc nhất mỗi khi mùa thu đông bắt đầu, các bản phối layering tạo hiệu ứng thị giác mang đến một cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu hơn nhưng vẫn thú vị.

Phối đồ với quần ống suông

Bạn có thể phối hợp quần ống suông với áo thun cổ vuông ôm sát cùng với giày tây hoặc giày thể thao. Kiểu phối đồ này rất phù hợp với các bạn theo đuổi phong cách tối giản mà hiện đại, thanh lịch. Bạn có thể mặc đi làm, đi học và đi chơi đều rất thu hút.

Phối đồ với áo thun ôm

Nếu bạn sở hữu thân hình mảnh mai thì áo thun ôm nên có trong tủ đồ của bạn vào mùa thu này. Bạn có thể kết hợp áo thun ôm với quần jogger và giày thể thao, vừa năng động vừa khoẻ khoắn lại vừa rất bắt trend.

Thiết kế này mang lại vẻ đẹp thanh lịch, dễ thương như một quý cô đài các.

Khi diện set đồ cá tính này, bạn có thể tự tin dạo phố cùng bạn bè và chụp những bộ cực kỳ "cool" ngầu.

Chân váy dài

Điểm đặc biệt của chân váy dài là vẻ thanh lịch và thướt tha. Dù kết hợp với bất kỳ loại áo nào, các nàng cũng sẽ trông thật sang trọng và kiêu kỳ. Chân váy dài có thể phối cùng áo len, áo cardigan mỏng, giày cao gót hay giày thể thao đều được.

Áo len cộc tay

Áo len cộc tay đã trở thành món thời trang không thể thiếu trong tủ đồ của các quý cô sành điệu. Với ưu điểm nổi bật là sự trẻ trung, ngọt ngào mà vẫn rất dịu dàng, nữ tính, mẫu áo này phù hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Không chỉ phù hợp để diện xuống phố, áo len cộc tay còn rất thích hợp cho môi trường công sở. Với sự đa dạng về kiểu dáng và màu sắc, áo len cộc tay chắc chắn là món đồ thời trang được yêu thích trong mùa thu.