Quần capri phiên bản 2025: Sự pha trộn tinh tế giữa thoải mái và thanh lịch

Kiểu quần cực kì tôn dáng

Phiên bản quần capri của năm 2025 có ống thẳng hoặc hơi loe, chất liệu ôm sát, co giãn nhiều giúp các nàng chuyển động tự nhiên và cảm giác thoải mái. Quần capri dáng rộng đã bị coi là lỗi thời, vì xu hướng thời trang mới dường như ưa chuộng những kiểu dáng thanh lịch hơn.

Đặc biệt là những kiểu quần capri cạp cao, tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân và tôn dáng. Quần capri kết hợp hoàn hảo với áo crop top, áo sơ mi nhẹ nhàng tạo nên sự cân bằng giữa giản dị và sang trọng.

Màu wash nhạt, denim trắng hoặc pastel

Mặc dù denim xanh cổ điển không bao giờ lỗi mốt, nhưng các tín đồ thời trang đang đồng loạt yêu thích và lựa chọn quần capri màu wash nhạt, pastel và denim trắng. Những màu sắc này mang đến vẻ ngoài tươi mới, nữ tính và tạo cảm giác dịu mắt, lý tưởng cho những ngày nắng.

Quần capri màu nhạt đang được kết hợp với phụ kiện túi xách, áo khoác các tông màu đất hoặc trung tính như mousse mocha, màu cát hoặc xám nhạt, mang đến cho các nàng vẻ ngoài thanh lịch và tối giản kiểu mùa Hè châu Âu.

Quần capri + áo cotton / Vải lanh = bộ đôi bất bại

Một trong những thứ có khả năng biến sự đơn giản trở nên sang trọng và tinh tế chính là chất liệu vải lanh. Một chiếc quần capri phối cùng áo blouse vải lanh được ủi phẳng phiu, thêm thắt lưng mỏng bằng da, cùng đôi sandal quai mảnh có thể khiến người ta liên tưởng ngay đến sự sang trọng thầm lặng.

Ngoài ra, quần capri cũng thường được kết hợp với áo cotton thêu, hoặc áo phông không tay làm từ vải tự nhiên, nhấn mạnh sự tối giản và thoải mái. Bí quyết là phối màu sắc quần áo và phụ kiện sao cho tổng thể hài hòa, dễ chịu.