Sắc vóc đời thực của mỹ nhân 9X có 'vía' phim doanh thu trăm tỷ

Diệp Bảo Ngọc từng nổi tiếng khi trở thành nữ diễn viên của 2 dự án phim có doanh thu trăm tỉ, đó là: Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, Làm giàu với ma 1. Nói về điều này, cô tâm sự “Mọi người chọc tôi là có "vía trăm tỉ", nhưng thật ra đó là sự may mắn. Bởi vì để đạt được con số đó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như ê kíp, marketing, sản phẩm, sự yêu thương của khán giả… Tôi chỉ là một mắt xích nhỏ trong cả ê kíp”.

Đằng sau vai diễn thành công, Diệp Bảo Ngọc còn là mỹ nhân trong làng điện ảnh bởi sắc vóc xinh đẹp.

Nhiều khán giả nhận xét, Diệp Bảo Ngọc ngày càng xinh đẹp và trẻ trung hơn so với hồi mới vào nghề.

Để có được nhan sắc như vậy, Diệp Bảo Ngọc tiết lộ, ngoài chăm sóc làn da, nạp nguồn dinh dưỡng để thân hình cân đối, cô còn dành thời gian để thiền và suy nghĩ tích cực về cuộc sống.

Đó là bí quyết giúp Diệp Bảo Ngọc giữ gìn sự tươi trẻ dù sắp bước vào "tuổi băm".

Bên cạnh đó, việc siết cân, giữ dáng cũng được Diệp Bảo Ngọc áp dụng triệt để.

Nhờ chăm tập gym, yoga nên nữ diễn viên phim "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn" có được sắc vóc hoàn hảo.

Bên cạnh đó, cô còn ăn uống khoa học để giữ được cân nặng lý tưởng.

Nhờ việc chăm sóc da, dáng từ trong ra ngoài nên Diệp Bảo Ngọc giữ được nhan sắc xinh đẹp dù đã trải qua một lần sinh nở và bước qua tuổi 32.