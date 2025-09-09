Bà ngoại tuổi 35 trẻ đẹp như chị em với con gái, thân hình nóng bỏng làm "dậy sóng" mạng xã hội

Nữ blogger Nhật Bản Mariko gần đây trở thành tâm điểm chú ý khi bất ngờ “lên chức” bà ngoại ở tuổi 35. Hiện tại, ở tuổi 38, cô vừa là mẹ của bốn người con, vừa là bà ngoại của hai cháu nhỏ.

Ở tuổi 35, nữ blogger Nhật Bản Mariko khiến dân mạng sửng sốt khi bất ngờ trở thành bà ngoại.

Mariko bắt đầu hành trình làm mẹ rất sớm. Năm 17 tuổi, cô mang thai và sinh con gái đầu lòng vào năm 18 tuổi. Sau đó, lần lượt ba người con nữa chào đời, biến cô thành bà mẹ bốn con khi tuổi đời còn rất trẻ. Điều đặc biệt là con gái lớn của Mariko cũng sớm bước vào hành trình làm mẹ. Ở tuổi 16, cô sinh con trai, và cũng chính lúc này, Mariko chính thức trở thành bà ngoại trẻ.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Mariko từng thừa nhận bản thân sốc và bối rối khi nghe tin con gái mang thai, nhất là khi cô vừa sinh bé út. Tuy nhiên, cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, đồng hành cùng con trong suốt thai kỳ. Ngày bế cháu ngoại trên tay, Mariko xúc động gọi đó là trải nghiệm “vừa kỳ lạ vừa hạnh phúc”.

Cô hiện là mẹ của 4 người con và có 2 đứa cháu.

Cuộc sống làm mẹ đơn thân với bốn người con không hề dễ dàng. Mariko vừa đi làm thêm ở cửa hàng thời trang, vừa kiên trì xây dựng hình ảnh cá nhân trên Instagram. Với gu thời trang hiện đại, phong cách sống cá tính, cô nhanh chóng thu hút hơn 92.000 người theo dõi và trở thành gương mặt được nhiều người biết đến.

Điều khiến công chúng trầm trồ hơn cả là ngoại hình trẻ trung, dường như “lão hóa ngược” của Mariko. Dù đã trải qua bốn lần sinh nở, cô vẫn giữ được vóc dáng gợi cảm, làn da mịn màng và phong cách thời trang không thua kém các hot girl tuổi đôi mươi.

Nhiều người không chỉ trầm trồ về việc nữ blogger này lên chức bà ngoại sớm mà còn bởi nhan sắc xinh đẹp của cô.

Vẻ ngoài trẻ trung, quyến rũ của bà ngoại U40.

Body nuột nà của người mẹ đã sinh nở 4 lần khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Trên mạng xã hội, Mariko thường chia sẻ khoảnh khắc đời thường bên con cháu, từ những chuyến nghỉ dưỡng sang trọng đến buổi dạo chơi mua sắm hàng hiệu. Đặc biệt, những bức ảnh cô chụp cùng con gái 20 tuổi thường khiến dân mạng tranh cãi vì cả hai giống hệt chị em sinh đôi. Không ít bình luận ngỡ ngàng: “Không thể phân biệt ai là mẹ, ai là con!”

Khi 2 mẹ con đứng cạnh nhau trông như hai chị em sinh đôi.

Gu ăn mặc trẻ trung với váy ngắn, đồ ôm sát giúp bà mẹ 4 con càng trông giống như thiếu nữ đôi mươi.

Mariko cho biết mối quan hệ giữa cô và con gái chẳng khác gì bạn thân. Họ thường chia sẻ, tâm sự và gắn bó khăng khít. Chính sự gần gũi này đã khiến nhiều người ngưỡng mộ, xem Mariko như hình mẫu “mỹ nhân không tuổi” vừa xinh đẹp, vừa có đời sống gia đình viên mãn.