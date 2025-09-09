Bi kịch tình ái của huyền thoại thời trang vừa qua đời

Thờ ơ với tình yêu

Ngày 4/9, Giorgio Armani được thông báo qua đời ở tuổi 91. Ông ra đi để lại đế chế thời trang khổng lồ, với doanh thu khoảng 2,3 tỷ euro/năm (gần 2,7 tỷ USD), mà chưa có người thừa kế rõ ràng.

Suốt đời mình, ông không kết hôn, không có con ruột, chỉ còn một số người thân là em gái Rosanna Armani và các cháu họ. Trong đó, theo Daily Mail, người thân thiết nhất với ông là Roberta, con gái của người anh trai quá cố Sergio.

Mặc dù chạm đến đỉnh cao sự nghiệp trong ngành thời trang, Giorgio Armani phải đối mặt với nhiều trắc trở trong đời sống cá nhân. Ông từng hẹn hò với cả đàn ông lẫn phụ nữ, nhưng luôn kín tiếng về xu hướng tính dục của mình. Ông cũng ít khi chia sẻ chuyện tình cảm công khai.

Giorgio Armani không công khai xu hướng tính dục, nhưng thừa nhận qua lại cả với phụ nữ và đàn ông.

Trong cuộc phỏng vấn ngắn với Vanity Fair năm 2000, ông bày tỏ: “Tôi từng có phụ nữ trong đời và đôi khi là đàn ông”.

Nhưng khi được hỏi có đang yêu hay không, ông đáp: “Không, tôi hơi thờ ơ với điều đó. Tôi suy nghĩ và nhận thấy là chẳng có lý do gì để yêu khi ta chỉ dành được rất ít không gian cho tình yêu, bởi vì tôi thật sự không có đủ không gian”.

Bạn đời khắc cốt ghi tâm

Truyền thông quốc tế đánh giá sự lạnh nhạt này có vẻ liên quan đến bạn đời quá cố của ông, Sergio Galeotti.

Họ gặp nhau lần đầu trong kỳ nghỉ tại La Capannina ở Versilia, Tuscany (Italy), vào năm 1966. Khi đó, Armani 32 tuổi, Galeotti kém ông 11 tuổi. Cả hai ngay lập tức có sự kết nối.

Trên tạp chí Vanity Fair, Armani nhớ lại: “Anh ấy gọi tôi là papa. Tôi ngay lập tức cảm thấy có trách nhiệm với anh ấy và với cuộc đời anh ấy. Thật sự như thể anh ấy là con trai tôi vậy”.

Không lâu sau đó, mối quan hệ chuyển thành thứ tìm cảm sâu đậm hơn, mà theo nhà thiết kế , khái niệm tình yêu quá hẹp để mô tả về nó, thay vào đó là sự đồng điệu lớn lao khi đối diện với cuộc đời và cả thế giới.

Sergio Galeotti là bạn đời công khai duy nhất của Armani.

Galeotti đi theo Armani đến Milan (Italy) và khuyến khích ông bước vào thế giới thời trang. Với sự cổ vũ của bạn đời, Armani thành lập thương hiệu riêng vào năm 1975.

Khi Galeotti qua đời vì căn bệnh liên quan đến AIDS - lúc đó được ghi nhận là do đau tim, mãi sau này Armani mới tiết lộ nguyên nhân thực sự - ở tuổi 40 vào năm 1985, Armani phải sống bốn thập kỷ tiếp theo mà không có tình yêu đích thực của mình.

Trong những năm cuối đời của Galeotti, cả hai giống như bạn thân hơn là người tình. Armani thừa nhận: “Đam mê không kéo dài mãi”. Tuy nhiên, mất mát này khiến huyền thoại thời trang suy sụp và chưa bao giờ thực sự vượt qua được bi kịch đó.

Ông từng nói với New York Magazine vào 11 năm sau Sergio qua đời rằng vẫn đeo nhẫn của bạn đời mỗi ngày.

Vào năm 2024, ông nhớ lại: “Khi Sergio qua đời, một phần của tôi cũng chết theo. Tôi phải tự chúc mừng bản thân một chút, vì tôi chịu đựng được nỗi đau dữ dội như vậy”.

Gia đình cũng nhận ra sự thay đổi lớn của Armani sau khi Galeotti ra đi vĩnh viễn. Roberta từng chia sẻ với Vanity Fair chú cô trở nên “nghiêm túc và hướng nội hơn”. Ông cũng tập trung vào công việc hơn bao giờ hết.

Người gần gũi nhất

Armani nhấn mạnh với Corriere della Sera dành tình cảm sâu sắc cho Leo Dell’Orco, người sống cùng ông nhiều năm qua và gần gũi nhất với ông.

Leo Dell’Orco (tên thật: Pantaleo Dell’Orco) là cánh tay phải thân tín của Armani, giữ vai trò giám đốc phong cách dòng menswear trong công ty.

Armani từng chia sẻ trong hồi ký Per Amore (2022): “Anh ấy là người mà tôi gửi gắm những suy nghĩ riêng tư nhất, cả cá nhân lẫn công việc, và anh ấy giữ kín tất cả với sự kín đáo tuyệt vời. Cảm ơn anh, Leo!”.

Tuy nhiên, Armani và Dell’Orco không bao giờ xác nhận rõ ràng mối quan hệ này là tình yêu, hôn nhân hay chỉ là tình bạn sâu sắc. Armani chỉ cho biết người thân cận nhất với ông là Leo, còn đeo nhẫn kim cương gắn liền với mối quan hệ này (do Dell’Orco tặng).

Về phần mình, Dell’Orco cho biết thích làm việc ở hậu trường. Ông nói thêm ngay cả khi là người thân tín nhất của Armani, không phải lúc nào cũng được nhà thiết kế ưu ái.

Armani và Dell’Orco sống cùng nhau nhiều thập kỷ qua, nhưng không xác nhận tình cảm. Ảnh: Getty Images.

Theo lời kể của Dell’Orco, ông mới 24 tuổi khi gặp Armani lần đầu. Thời điểm đó, ông dắt chó đi dạo cùng một người bạn tại công viên. Chó của họ và Armani chơi đùa với nhau, tạo cơ hội cho đôi bên trò chuyện.

Không lâu sau, Dell’Orco bắt đầu làm người mẫu cho các công ty mà Armani hợp tác. Dell’Orco từng làm giám đốc quảng cáo trước khi chuyển sang sự nghiệp thiết kế công nghiệp.

Ông kể lúc đó, công ty của Armani chỉ mới là 4 chiếc bàn làm việc trong căn hộ nhỏ. Armani phụ trách mảng thời trang và sáng tạo, còn bạn đời ông là Galeotti đảm nhận mảng tài chính. Hai năm sau, Armani thành lập công ty với Galeotti và Dell’Orco làm việc cùng họ.

Khi Galeotti được chẩn đoán mắc bệnh AIDS vào năm 1984, Armani trải qua năm tồi tệ nhất cuộc đời. Ông ghi nhận Dell'Orco hỗ trợ ông cả về mặt chuyên môn lẫn cá nhân kể từ thời điểm đó.

"Sau khi Sergio qua đời, anh ấy là người gần gũi nhất với tôi. Anh ấy cho tôi sự hỗ trợ tâm lý đáng kinh ngạc, cả về mặt thực tế lẫn công việc. Đầu tiên là Sergio, sau đó là Leo”, Armani chia sẻ với CNN vào năm 2022.

Trong 4 thập kỷ qua, Dell'Orco thường xuyên xuất hiện bên cạnh Armani tại nhiều buổi trình diễn thời trang, lễ vinh danh và sự kiện khác nhau. Vào tháng 6, khi Armani lần đầu sau 50 năm vắng mặt tại buổi trình diễn thời trang nam trong Tuần lễ Thời trang Milan vì lý do không được tiết lộ, Dell'Orco tiếp quản vị trí của ông.

Chỉ vài ngày trước khi Armani qua đời, ông tiết lộ với tờ Financial Times (bài báo xuất bản ngày 29/8): “Kế hoạch kế nhiệm của tôi bao gồm việc chuyển giao dần dần trách nhiệm mà tôi luôn đảm nhiệm cho những người thân thiết nhất với tôi, chẳng hạn như Leo Dell'Orco, các thành viên trong gia đình tôi và toàn bộ nhóm làm việc. Tôi muốn sự kế thừa diễn ra một cách tự nhiên chứ không phải là khoảnh khắc đứt đoạn".